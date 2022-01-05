Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Covid: governo não vai exigir receita médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos
Imunização

Covid: governo não vai exigir receita médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos

Vacinação do público infantil contra a Covid-19 foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há quase três semanas e só agora foi incluída no PNI
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2022 às 17:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:51

Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech será usada em crianças Crédito: Carlos Alberto Silva
Ministério da Saúde incluiu nesta quarta-feira (5) crianças entre 5 e 11 anos no plano nacional de vacinação contra a Covid-19, mas sem a exigência de prescrição médica, como havia antecipado o ministro Marcelo Queiroga em dezembro. O anúncio acontece em meio à pressão de especialistas, secretários de Saúde e governadores, que vinham cobrando agilidade do governo federal.
A vacinação do público infantil contra a Covid-19 foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há quase três semanas, em 16 de dezembro de 2021. Para a tomada de decisão, a agência analisou um estudo feito com 2.250 crianças que comprovou que o imunizante da Pfizer é seguro e eficaz, com benefícios que superam os riscos.
Mas o Ministério da Saúde resolveu adiar a decisão de incluí-las na campanha nacional para esta quarta, depois de elaborar uma consulta pública - encerrada no domingo (2) - sobre o tema. No questionário, que recebeu críticas de sociedades médicas e científicas, a maioria dos participantes já havia rejeitado a obrigatoriedade de prescrição médica para vacinar crianças.

Veja Também

Maioria em consulta foi contra receita médica para vacinar crianças, diz governo

Vacina para crianças será distribuída na 2ª quinzena de janeiro, diz ministro

"Tivemos 99.309 pessoas que participaram nesse curto intervalo de tempo no qual documento esteve para consulta pública. Sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade de prescrição médica no ato de vacinação", disse ontem a secretária extraordinária de enfrentamento à covid-19, Rosana Leite de Melo.
Mesmo com o aval da Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já se manifestou contra a vacinação de crianças contra a Covid-19 em diversas ocasiões. Em 16 de dezembro, durante uma de suas lives semanais, ele anunciou ter pedido os nomes dos técnicos da agência responsáveis por aprovar a vacina ao público infantil, dizendo querer "divulgar o nome dessas pessoas".
Três dias depois, durante conversa com apoiadores em Praia Grande (SP), Bolsonaro voltou a criticar a Anvisa, questionou supostos efeitos adversos da vacina - sem, no entanto, apresentar dados - e repetiu ser a favor da "liberdade" de não se vacinar, ainda que isso represente um risco a outras pessoas.
"Nem a tua [vacina] é obrigatória. É liberdade", afirmou. "Criança é uma coisa muito séria. Não se sabe os possíveis efeitos adversos futuros. É inacreditável, desculpa aqui, o que a Anvisa fez. Inacreditável."

Veja Também

390 mil crianças no ES estão aptas a receber vacina contra Covid-19, diz Sesa

ES registra aumento de casos de Covid-19 após festas de fim de ano

Governo do ES vai avaliar com prefeituras cancelamento do carnaval de rua

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados