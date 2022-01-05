ES registra aumento de casos de Covid-19 após festas de fim de ano

Aglomeração durante réveillon em Guriri, São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus

Na avaliação do secretário, as interações promovidas pelas festas devem tornar predominante no Estado a circulação da Ômicron - mutação recém-classificada pela Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação.

"Houve um incremento de 30% da positividade dos exames de RT-PCR nesses últimos dias. Assumimos isso como consequência de um novo comportamento da variante Ômicron em todo o Estado. Nesse momento, a disciplina com distanciamento e máscara será fundamental para reduzir os riscos. A fotografia do momento mantém o alerta epidemiológico já anunciado nas últimas semanas" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

O secretário explica que há uma "sobreposição perigosa" da Covid-19, com uma transição de predominância da Delta para a Ômicron - as duas são variantes de preocupação. Isso quer dizer que os casos da variante mais recente devem ser cada vez mais registrados. As festas e aglomerações, segundo Nésio Fernandes, são responsáveis por uma predominância futura da Ômicron.

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A Gazeta, a Em resposta à reportagem de, a Secretaria de Estado da Saúde lembrou que a variante Ômicron já foi detectada no Espírito Santo, mas ainda não há dados para afirmar que a mutação é predominante no território capixaba.

EPIDEMIA DE GRIPE

O secretário afirma ainda que as festas e aglomerações devem ter favorecido a interiorização da circulação da Influenza em outros municípios. Observa que o risco de contaminação pela Influenza pode ter crescido em cidades que ficam distantes da Região Metropolitana. Atualmente o Estado vive um cenário de epidemia da gripe.

Nésio chamou atenção para o Sul capixaba, dizendo que houve "incremento na demanda" por atendimento nas últimas 24 horas.

O aumento da proliferação da Influenza e do novo coronavírus está ligado ao que o secretário chamou de "redução da percepção de risco". A classificação está relacionada aos cuidados com a saúde.

"A população tem expressado uma redução da percepção de risco. Quando não há um alto nível de percepção de risco, a população não dá relevância aos sintomas, acaba não procurando a testagem, o que gera complexidade na notificação e falta de conhecimento do cenário de pandemia", afirma.

Em caso de qualquer sintoma gripal, o governo do Estado sugere que o indivíduo procure atendimento médico para realização da testagem. O uso de máscara de proteção continua obrigatória em todo o Espírito Santo.

AUMENTO DA MÉDIA MÓVEL DE MORTES

Durante a coletiva de imprensa, o secretário destacou um aumento na média móvel de mortes nos últimos dias. Segundo números do governo do Estado, a média foi de 2,8 mortes por dia para 3,4 mortes a cada 24 horas.

20 de dezembro - média móvel de mortes em 14 dias era de 2,8 óbitos

05 de janeiro - média móvel de mortes em 14 dias está em 3,4 óbitos



Até esta quarta-feira, o Espírito Santo já registrou 13.337 óbitos em decorrência da Covid-19. São mais de 630 mil casos da doença.

SITUAÇÃO ATUAL SEM PRESSÃO NA REDE

Apesar do alerta epidemiológico, Nésio Fernandes garantiu que o Estado opera leitos de UTI e enfermagem com situação de normalidade. Ainda não há aumento significativo, conforme divulgado pelo secretário. O aumento de casos positivos e crescimento da média móvel de mortes ainda não refletem em uma ocupação preocupante dos leitos.

Dados do Painel Covid-19 mostram que o Estado tem atualmente uma ocupação de 55,65% dos leitos totais disponíveis para pacientes com Covid-19. Isso quer dizer que 55 a cada 100 leitos estão ocupados no Espírito Santo, reunindo enfermaria e UTI.

AMPLIAÇÃO DE 300 LEITOS PARA PACIENTES DE COVID E INFLUENZA

O cenário de ocupação de leitos ainda opera com normalidade, como apresentado pelo secretário. Durante a coletiva de imprensa, Nésio Fernandes disse que o Estado deve antever cenários ruins. Nesta quarta-feira, ele anunciou que haverá uma ampliação de 300 novos leitos de UTI e enfermaria para tratar pacientes de Covid-19 e Influenza.

O "cenário de maior complexidade" pode acontecer, de acordo com o secretário, nas próximas semanas.

"Não desejamos que o cenário aconteça, mas dependemos da vacinação rápida nos próximos dias. A vacinação pode reduzir o risco de vivermos em fevereiro e março uma situação complexa no cenário da pressão assistencial em hospitais, o que pode gerar mais óbitos" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

RISCO DE CANCELAMENTO DO CARNAVAL