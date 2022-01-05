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Covid-19

Nova variante encontrada na França está sendo monitorada 'de perto', diz OMS

Abdi Mahamud, gerente de Incidentes da OMS, afirmou que a nova variante foi identificada em novembro, mas ainda não representa uma ameaça tão grande quanto a Ômicron
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2022 às 11:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:15

Coronavírus
Nova variante encontrada na França está sendo monitorada 'de perto', diz OMS Crédito: Pixabay
O gerente de Incidentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), Abdi Mahamud, afirmou que a nova variante do coronavírus encontrada na França está sendo monitorada "de perto" pela entidade.
"Esse vírus teve altas chances de infectar desde novembro, quando foi identificado", disse o gerente em uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.
Dessa forma, segundo Mahamud, até agora, a cepa ainda não representou uma grande ameaça. Quanto à Ômicron, Mahamud destacou que a variante continua se espalhando rapidamente, sendo que a maioria dos países está vendo um alto número de casos e poucas mortes.
De acordo com ele, a vacinação continua sendo essencial principalmente para as populações vulneráveis.

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