Inflação de 10,06% em 2021 castigou principalmente os mais pobres

Dinheiro perde o poder de compra com a inflação Crédito: Divulgação

Ao alcançar os dois dígitos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, ficou bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central (3,75%). Assim, consolidou-se como a maior alta em seis anos, superando os 10,67% registrados em 2015, no governo Dilma.

Vitória foi a segunda capital do país com o maior IPCA: 11,5%. Só ficou atrás de Curitiba, com 12,73%.

E não é sem motivo o receio de que se estabeleça novamente no país uma cultura inflacionária que arranque o poder de compra dos assalariados e empurre ainda mais brasileiros para uma situação de pobreza.

Contudo, o aumento sistêmico dos preços é um fenômeno global desencadeado pela pandemia em 2020, com o desalinhamento de cadeias produtivas em todo o planeta. Mas a inflação registrada em 2021 coloca o Brasil em segundo lugar entre as 20 maiores economias do mundo que divulgaram seus índices até dezembro do ano passado, de acordo com levantamento da Nexgen Capital. A Turquia encabeça a lista.

Em 2021, 88% dos produtos investigados no Brasil tiveram elevação de preços, um crescimento considerável em relação aos 79% em 2020, de acordo com os dados do IBGE. Energia elétrica, combustíveis e alimentos foram os vilões da carestia no ano passado. E a melhora da pandemia no segundo semestre, com a reabertura econômica impulsionada pela vacinação em massa, provocou a recuperação da demanda e, consequentemente, pressionou a inflação.

O Banco Central em 2021 promoveu sucessivos aumentos na taxa básica de juros, medida macroeconômica para conter o aumento de preços ao tornar o crédito mais caro. Atualmente, a Selic está em 9,25% ao ano, o que provoca uma contrapartida negativa: a queda de investimentos capazes de gerar mais empregos e movimentar a economia. O cobertor é curto, sobretudo em um país ainda incapaz de reagir com agilidade diante da intempérie.