Novak Djokovic perde no Tribunal e será deportado da Austrália

Número 1 do mundo, Novak Djokovic foi derrotado no Tribunal em julgamento realizado neste domingo e será deportado da Austrália. O anúncio do resultado foi feito na madrugada no horário de Brasília, finalzinho da tarde no horário australiano. A decisão foi unânime dos três juízes que deram mais trinta minutos para a defesa e mais detalhes serão anunciados.
O sérvio terá que sair do país e em princípio ficará três anos sem poder entrar na Austrália caso esta parte não seja revogada da resolução.
Nole, que entrou sem vacina e com uma isenção médica, está fora do Aberto da Austrália e não poderá lutar pelo 10º título e seu 21º Grand Slam.