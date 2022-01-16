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Novak Djokovic perde no Tribunal e será deportado da Austrália

Decisão desfavorável ao número um do mundo foi unânime dos três juízes e Djokovic terá que ficar três anos poder visitar o país
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 09:16

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 09:16

Tênis
Novak Djokovic perde no Tribunal e será deportado da Austrália Crédito: AP
Número 1 do mundo, Novak Djokovic foi derrotado no Tribunal em julgamento realizado neste domingo e será deportado da Austrália. O anúncio do resultado foi feito na madrugada no horário de Brasília, finalzinho da tarde no horário australiano. A decisão foi unânime dos três juízes que deram mais trinta minutos para a defesa e mais detalhes serão anunciados.
O sérvio terá que sair do país e em princípio ficará três anos sem poder entrar na Austrália caso esta parte não seja revogada da resolução.
Nole, que entrou sem vacina e com uma isenção médica, está fora do Aberto da Austrália e não poderá lutar pelo 10º título e seu 21º Grand Slam.

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