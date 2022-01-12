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Investigação

Djokovic pode ter fraudado exame positivo de covid-19, diz jornal

O sérvio alegou que já tinha sido diagnosticado com covid anteriormente e por isso não se vacinou, requisito obrigatório para ingressar no país australiano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2022 às 20:39

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:39

A novela envolvendo a entrada de Novak Djokovic na Austrália pode ganhar mais um capítulo. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, o tenista sérvio pode ter mentido sobre o fato de ter contraído coronavírus recentemente, levantando suspeitas de fraude. O sérvio alegou que já tinha sido diagnosticado com covid anteriormente e por isso não se vacinou, requisito obrigatório para ingressar no país.
Tênis
Djokovic segue treinando para o Aberto da Austrália em meio à polêmica que ele se envolveu para entrar no país Crédito: Loren Elliott/REUTERS
No entanto, a revista afirma que os documentos apresentados pelos advogados de Djokovic à justiça australiana na audiência de segunda-feira, dia 10, não batem com os dados do Instituto de Saúde Pública da Sérvia.
"Os dados digitais do exame número 7371999 sugerem que o resultado negativo seria de um exame feito no dia 26 de dezembro às 14h21 no horário sérvio, e não no dia 16 de dezembro, como indicou a defesa do jogador. A data posterior, no entanto, poderia ter sido a do registro ou download do resultado, apesar de o mais comum ser o registro imediato após o resultado", diz a publicação.
Ainda de acordo com a Der Spiegel, o exame apresentado pela defesa do tenista, datado em 22 de dezembro, possui o número de registro 7320919. Os exames são organizados de maneira sequencial e, coincidentemente ou não, a diferença entre os dois testes é de pouco mais de 51 mil, a mesma entre os exames realizados entre 22 e 26 de dezembro na Sérvia.
Tênis
Após anunciar que participará do Aberto da Austrália, Djokovic foi barrado ao tentar entrar no país australiano Crédito: Reprodução/Instagram
Outro ponto divergente é o QR code disponível no teste de Djokovic realizado no dia 16 de dezembro. A revista encontrou dois resultados diferentes ao consultar o exame no espaço de cerca de uma hora, na segunda-feira. Às 13h19, o resultado aparecia como negativo. Na segunda checagem, às 14h33, o resultado era positivo.
Nesta quarta-feira, dois dias após receber a permissão da Justiça australiana para permanecer no país, Djokovic confirmou um "erro humano" de seu agente no preenchimento do formulário apresentado ao entrar no país. No documento, o tenista declarou que não fez nenhuma viagem nos 14 dias anteriores ao voo para a Austrália, diferentemente do que suas postagens nas redes sociais indicavam.
O jogador também afirmou que deu uma entrevista ao jornal francês L'Equipe no dia 18 dezembro, dois dias após supostamente ter testado positivo para o vírus, confirmando a violação do protocolo de isolamento. No dia 17, ele também participou de um evento em Belgrado, capital sérvia.
No entanto, o tenista não se pronunciou, em seu longo comunicado, sobre o questionamento feito pela revista alemão sobre as suspeitas sobre seu teste positivo para a covid-19.
A primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, afirmou nesta quarta-feira que Djokovic será investigado por violar as regras de isolamento. "Existem alguns padrões que precisam ser cumpridos. Neste caso, me parece que, se ele estava ciente disso, é uma clara violação das regras. E quais são as sanções, é isso que as instituições relevantes terão que investigar".

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