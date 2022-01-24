Cortes no Orçamento retiram um terço da verba do Ministério do Trabalho; veja pastas mais afetadas

Dentro do ministério, o INSS foi a unidade mais afetada, com a perda de R$ 988 milhões que seriam usados na administração, gestão e processamento de dados.

AS PASTAS MAIS AFETADAS PELOS CORTES NO ORÇAMENTO 2022

Ministério do Trabalho e Previdência - perdeu R$ 1,005 bilhão Ministério da Educação - perdeu R$ 802,629 milhões Ministério do Desenvolvimento Regional - perdeu R$ 458,709 milhões Ministério da Cidadania - perdeu R$ 284,317 milhões Ministério da Infraestrutura - perdeu R$ 177,829 milhões Ministério da Saúde - perdeu R$ 74,203 milhões Ministério das Comunicações - perdeu R$ 63,547 milhões Ministério da Defesa - perdeu R$ 62,109 milhões Ministério da Justiça e Segurança Pública - perdeu R$ 54,820 milhões Ministério do Meio Ambiente - perdeu R$ 35,141 milhões

Esplanada dos Ministérios Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Detentor de um dos maiores orçamentos anuais, o Ministério da Educação aparece na sequência com vetos de Bolsonaro que somam R$ 802,629 milhões. Somente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) perdeu R$ 499 milhões alocados pelos parlamentares - mais da metade do corte total. O orçamento discricionário da pasta conta ainda com R$ 23,265 bilhões.

Os vetos para o Ministério do Desenvolvimento Regional chegam a R$ 458,709 milhões, atingindo ações de melhorias urbanas, saneamento e recuperação de bacias hidrográficas em todas as regiões do País.

A implantação do Projeto Sul-Fronteira no Mato Grosso do Sul, por exemplo, perdeu R$ 122 milhões. Outros R$ 102 milhões para compra de equipamentos para o Amazonas também foram vetados. A pasta, no entanto, conta ainda com R$ 9,889 bilhões para despesas discricionárias em 2022.

Ministério da Cidadania - responsável pelo pagamento do - responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil - teve vetos de R$ 284,317 milhões, restando R$ 6,893 bilhões para gastos discricionários.

A Secretaria Especial do Esporte foi o principal alvo, com a perda de R$ 111,998 milhões em apoios a projetos esportivos e modernização de infraestrutura. O Sistema Único de Assistência Social (Suas) teve verbas vetadas em R$ 105,110 milhões e a Rede de Suporte Social do Dependente Químico perdeu outros R$ 66,220 milhões.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A pasta conta ainda, porém, com R$ 8,203 bilhões em recursos discricionários. Enquanto tenta emplacar o nome do ministro da Infraestrutura , Tarcísio Gomes de Freitas, para o governo de São Paulo, Bolsonaro também vetou R$ 177,829 milhões dessa pasta, a quinta mais atingida em termos nominais. O corte foi inteiramente concentrado em recursos para obras em rodovias realizadas pelo. A pasta conta ainda, porém, com R$ 8,203 bilhões em recursos discricionários.

Bolsonaro corta verbas voltadas para indígenas, quilombolas e para pesquisas científicas

Mesmo poupado em termos proporcionais no maior orçamento da Esplanada (de R$ 34,387 bilhões em despesas discricionárias), o Ministério da Saúde também foi impactado pelos vetos, com a perda de R$ 74,203 milhões.

O maior corte, de R$ 40 milhões, ocorreu em ações da pasta ligadas ao saneamento básico em pequenas comunidades rurais ou comunidades tradicionais remanescentes de quilombos. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz perdeu uma dotação de R$ 11 milhões em pesquisa e desenvolvimento.

O Ministério das Comunicações perdeu R$ 63,547 milhões para ações de inclusão digital e para projetos de cidades conectadas.

Defesa teve vetos de R$ 62,109 milhões e a pasta da teve vetos de R$ 62,109 milhões e a pasta da Justiça e Segurança Pública teve cortes de R$ 54,820 milhões. Completando a lista dos dez ministérios mais atingidos em termos nominais, o Meio Ambiente aparece com vetos de R$ 35,141 milhões.

Turismo (R$ 34,264 milhões); Mulher, Família e Direitos Humanos (R$ 16,479 milhões); Minas e Energia (R$ 11,440 milhões); Ciência e Tecnologia (R$ 10,312 milhões); Relações Exteriores (R$ 3,571 milhões); e A lista de vetos inclui ainda os ministérios do(R$ 34,264 milhões);(R$ 16,479 milhões);(R$ 11,440 milhões);(R$ 10,312 milhões);(R$ 3,571 milhões); e Economia (R$ 85,9 mil).