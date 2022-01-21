Drama de cadeirante em viaduto de Cariacica é parte de um problema maior no país

Ângela Aparecida recebe aluguel social e é retirada de viaduto nesta quinta-feira (20) Crédito: Prefeitura de Cariacica

Nas ruas, não são incomuns histórias como a de Ângela Aparecida Ferreira, de 52 anos . Pessoas que no encadeamento de eventos trágicos da vida acabam sendo levadas ao extremo de necessitar fazer de um canto de calçada ou de praça a sua morada. Morar embaixo da ponte, que é a expressão popular mais simbólica da vida nas ruas, foi o ato de desespero dela.

A sequência de problemas teve início com um acidente de moto gravíssimo há três anos, cujas sequelas ainda exigem acompanhamento médico. Recentemente, Ângela recebeu o diagnóstico de cadeirante permanente. Impossibilitada de trabalhar como salgadeira, seu ofício antes do acidente, passou a depender do filho de 25 anos. Na última semana, com o filho desempregado e o despejo do imóvel em que viviam de aluguel, os dois se abrigaram em um viaduto da BR 262, em Cariacica, para onde levaram tudo o que tinham, de móveis a pertences pessoais.

Os poucos dias ocupando um ambiente inóspito e barulhento foram suficientes para a dura realidade se impor, com mãe e filho sendo vítimas de roubo duas vezes. Diferentemente de grande parte das pessoas em situação de rua, eles levaram para lá quase tudo o que possuíam, transferindo a casa para o local. Razão pela qual Ângela não aceitou ir para um abrigo da prefeitura.

Cada detalhe das dificuldades que a empurraram para a rua é único e universal ao mesmo tempo. A crise decorrente da pandemia tem sido brutal para os mais pobres, com um visível crescimento da população de rua em toda a Grande Vitória, mas é uma realidade que desde sempre é um retrato dos momentos de piora das condições sociais no país. Essas pessoas expostas a vulnerabilidades são também vítimas de violência, porém geralmente carregam o estigma de serem os agentes dessa violência, sobretudo quando se tornam usuários de drogas.

As ações do poder público devem sempre priorizar o bem-estar comum, com o cuidado de não focá-las em medidas higienistas, que apenas tirem essas pessoas da vista. O encaminhamento para abrigos é uma medida paliativa, mas importante como recurso para iniciar o processo de retirada das ruas. A assistência social dos municípios têm um papel fundamental na contagem e no mapeamento das regiões mais ocupadas, para que consiga agir de forma mais efetiva, com medidas que deem mais dignidade a essas pessoas.