Morador de rua se ajoelha em frente ao altar e pede bênção ao padre no ES

O padre ajoelha-se e abençoa o morador de rua durante a missa Crédito: Divulgação

Uma cena inusitada e que expressa quão grande pode ser a solidariedade humana aconteceu durante a missa presidida pelo padre João Batista de Oliveira, neste domingo (12), na igreja Santa Luzia, no centro de São Mateus , no Norte do Estado

Durante a missa, no momento das preces, um morador de rua, sem camisa, descalço e com um potinho de comida que alguém lhe tinha doado, se aproximou, ajoelhou em frente ao altar, olhou para o sacerdote e pediu: “Padre, abençoa-me”.

O sacerdote, comovido, desceu do altar, foi até o rapaz, ajoelhou-se e conversou com ele. Em seguida o abençoou. “Naquele instante, movido pela força de Deus, a única ação que tive foi ir ao encontro dele, nesse momento ele já estava de joelhos. Ajoelhei-me diante dele, para ficar na mesma altura e conseguir ouvi-lo, pois estávamos entre iguais, apenas em funções diferentes”, relata o padre, que é vigário paroquial na Paróquia de São Mateus e formador no Seminário Propedêutico.

O homem agradeceu e saiu calmamente da igreja, deixando os fiéis muito emocionados. “Conversamos um pouco, ele pediu orações, e assim o fiz. O abençoei, toquei como o próprio Cristo o fez em vários momentos, agi com sensibilidade humana, com misericórdia, acolhi, o que é próprio da essência de todo cristão”, diz o padre João Batista.

"Não fiz nada demais, apesar de muitos terem dito que foi um gesto sublime. No entanto, para mim, é algo que todos devemos fazer, ter respeito e amar mais, sem julgamentos, afinal, somos todos humanos." Padre João Batista de Oliveira - Padre em São Mateus

A cena comoveu os fiéis na igreja, mas também causou grande repercussão nas redes sociais. “Precisamos pegar como exemplo em nossas vidas. Quantos necessitando desta atitude belíssima”, elogiou uma internauta na postagem de um fiel. “São filhos de Deus. Merecem o amor e atenção”, reforçou outro.

"Não sei se verei aquele homem algum dia, sei que naquele momento tentei fazer com que ele fosse visto e se sentisse mais humano e, ainda, filho de Deus" Padre João Batista de Oliveira - Cargo do Autor