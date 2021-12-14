Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Morador de rua se ajoelha em frente ao altar e pede bênção ao padre no ES

Cena comoveu fiéis durante a missa e causou grande repercussão nas redes sociais

Públicado em 

14 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre ajoelhou-se e abençoou o morador de rua
O padre ajoelha-se e abençoa o morador de rua durante a missa Crédito: Divulgação
Uma cena inusitada e que expressa quão grande pode ser a solidariedade humana aconteceu durante a missa presidida pelo padre João Batista de Oliveira, neste domingo (12), na igreja Santa Luzia, no centro de São Mateus, no Norte do Estado.
Durante a missa, no momento das preces, um morador de rua, sem camisa, descalço e com um potinho de comida que alguém lhe tinha doado, se aproximou, ajoelhou em frente ao altar, olhou para o sacerdote e pediu: “Padre, abençoa-me”.
O sacerdote, comovido, desceu do altar, foi até o rapaz, ajoelhou-se e conversou com ele. Em seguida o abençoou. “Naquele instante, movido pela força de Deus, a única ação que tive foi ir ao encontro dele, nesse momento ele já estava de joelhos. Ajoelhei-me diante dele, para ficar na mesma altura e conseguir ouvi-lo, pois estávamos entre iguais, apenas em funções diferentes”, relata o padre, que é vigário paroquial na Paróquia de São Mateus e formador no Seminário Propedêutico.
O homem agradeceu e saiu calmamente da igreja, deixando os fiéis muito emocionados. “Conversamos um pouco, ele pediu orações, e assim o fiz. O abençoei, toquei como o próprio Cristo o fez em vários momentos, agi com sensibilidade humana, com misericórdia, acolhi, o que é próprio da essência de todo cristão”, diz o padre João Batista.
"Não fiz nada demais, apesar de muitos terem dito que foi um gesto sublime. No entanto, para mim, é algo que todos devemos fazer, ter respeito e amar mais, sem julgamentos, afinal, somos todos humanos."
Padre João Batista de Oliveira - Padre em São Mateus
A cena comoveu os fiéis na igreja, mas também causou grande repercussão nas redes sociais. “Precisamos pegar como exemplo em nossas vidas. Quantos necessitando desta atitude belíssima”, elogiou uma internauta na postagem de um fiel. “São filhos de Deus. Merecem o amor e atenção”, reforçou outro.
"Não sei se verei aquele homem algum dia, sei que naquele momento tentei fazer com que ele fosse visto e se sentisse mais humano e, ainda, filho de Deus"
Padre João Batista de Oliveira - Cargo do Autor
O padre afirma que aquele gesto de acolhida ao morador de rua foi muito especial na sua vida: “O sentimento que permaneceu até o fim da missa foi de gratidão a Deus, por ter me proporcionado aquele momento. Tornou-me mais humano, mais cristão”.

Veja Também

Padre expulsa cachorro que invadiu missa no ES

Cão entra na igreja e acompanha oração do padre em Cachoeiro

O ex-padre que ensina como as empresas podem ser mais humanas

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

morador de rua São Mateus Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados