Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Risco de contágio por Covid-19 em ônibus não é maior que em outros locais
Jaime de Angeli

Artigo de Opinião

É secretário-geral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes)
Jaime de Angeli

Risco de contágio por Covid-19 em ônibus não é maior que em outros locais

Ao longo do novo normal, as empresas de transporte de passageiros vêm se desdobrando e se reinventando para proporcionar um transporte seguro e responsável
Jaime de Angeli
É secretário-geral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:25

Publicado em 

07 fev 2022 às 15:25
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes, em 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
Em dois anos de pandemia, o transporte coletivo de passageiros segue como um dos setores mais afetados. Além da óbvia redução do número de viagens e passageiros, a alta do diesel, principal insumo para a operação das viagens, vem alarmando o setor. Outro problema, além dos já citados, é a desinformação em assuntos referentes à segurança dos passageiros e colaboradores em relação ao contágio pela Covid-19.
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) é uma das entidades que, constantemente, realiza levantamentos e estudos para entender as dificuldades e os acertos do transporte público dentro desse novo contexto. Em um primeiro levantamento, ainda em 2020, a NTU mostrou a principal medida de proteção adotada pelas empresas brasileiras foi a higienização dos veículos - 45% da amostra. Outras medidas foram a limitação de passageiros, adotada por 30%, o uso obrigatório de máscaras, determinado por 30% das companhias e a circulação exclusiva dos coletivos com as janelas abertas, seguida por 24%.
Além disso, a bilhetagem eletrônica também tem sido uma aliada na redução do contágio da Covid-19. A medida, adotada exclusivamente na região metropolitana do Espírito Santo desde 2020, segue as tendências apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que constatou que o dinheiro é uma via de contágio do novo coronavírus, já que ele pode permanecer ativo nas cédulas num período de três a cinco dias. Isso porque um indivíduo contaminado que manuseia o dinheiro  pode contaminar o receptor da cédula. Assim, os cobradores correriam altos riscos de infecção caso a proibição do pagamento de passagens em dinheiro não fosse decretada.

Veja Também

Transcol: o ponto fraco do combate à pandemia

Transcol: o "velho normal" segue sendo a regra para quem anda de ônibus

Transcol: decreto libera passageiros em pé em ônibus, mas exige máscaras

Um outro estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) e pela Universidade de Oxford (Inglaterra) aponta que, mesmo com alta ocupação, o risco de contágio é baixo no transporte coletivo, pelas características do serviço. Entre os fatores para o baixo risco estão o período de curta permanência, a ventilação dentro dos veículos, o uso obrigatório de máscaras, a pouca interação entre os ocupantes e, é claro, os protocolos de segurança. Aspectos que diferenciam o transporte das festas e encontros sociais, que ocorrem com menos rigor e mais informalidade.
Já um levantamento, desenvolvido pela Marcopolo e pela Universidade de Caxias do Sul, constatou que o volume de ar por pessoa dentro de um ônibus chega a ser 63% superior do que o exigido pela ABNT para renovação de ar em estabelecimentos comerciais como shopping centers, bancos, supermercados, academias e aeroportos, entre outros.
O que quero dizer é que, ao longo do novo normal, as empresas de transporte de passageiros vêm se desdobrando e se reinventando para proporcionar um transporte seguro e responsável. O tráfego de passageiros no transporte coletivo urbano, além de essencial para a população, não traz riscos significativos para os usuários do sistema ou colaboradores.

Tópicos Relacionados

ônibus Sistema Transcol Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados