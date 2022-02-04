Transcol: o ponto fraco do combate à pandemia

Terminal de Laranjeiras Crédito: Ricardo Medeiros

É inegável o êxito do governo na área da saúde. Desde o início da pandemia, os capixabas tiveram atendimento médico garantido graças à ampliação dos leitos hospitalares e ao monitoramento da sua ocupação. Não há notícias de falta de leitos para os capixabas nos nossos hospitais. Nos períodos mais críticos da pandemia, o Espírito Santo chegou a socorrer doentes do Amazonas e Santa Catarina.

Os capixabas sempre foram bem informados sobre a evolução da pandemia, com o mapa de risco sendo atualizado e divulgado semanalmente. Foram corretas as medidas de restrição das atividades não essenciais, sempre tomadas com base no mapa de risco. Sem favor algum, o trabalho das autoridades da saúde capixaba pode ser classificado como exemplar.

Entretanto, com relação ao transporte coletivo, particularmente o Transcol, o sistema de transporte coletivo integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória, os resultados alcançados são completamente diferentes. A superlotação dos ônibus foi uma constante e as seguidas reclamações dos usuários de nada adiantaram e só confirmam o fracasso da política. Virou letra morta a portaria de 29 de julho de 2020 que estabelecia que os ônibus só deveriam iniciar viagens nos terminais com passageiros sentados e utilizando máscara.

Reconhecendo o fracasso das medidas, a nova portaria do governo acaba com a proibição de os ônibus saírem dos terminais com passageiros em pé e ainda revoga trechos que tratavam do planejamento e dimensionamento das linhas/viagem/frota para que o sistema operasse “com capacidade superior a demanda de passageiros em circulação, com o objetivo e preservar um distanciamento social mínimo dentro dos ônibus de forma a minimizar os riscos de contágio”.

Também foram revogados os trechos que tratavam do “incremento de mais veículos reservas disponíveis (...) para serem utilizados no suporte à tabela horária das linhas na realização de viagens extras, atuando de forma preventiva à formação de focos de aglomeração”. Foi suprimida ainda a parte que fala da avaliação e adequação da operação “com o objetivo de redução do tempo médio de espera dos passageiros nas filas de embarque, utilizando o sistema de videomonitoramento por câmeras instaladas nos terminais”.

As justificativas apresentadas para as mudanças são singelas. Segundo o Secretário de Mobilidade e Infraestrutura, as medidas revogadas “já não tinham validade na prática” porque a totalidade da frota do Transcol já estaria em circulação desde outubro de 2020. “É colocar no papel a realidade”, disse o secretário. Em outras palavras, com menos ou mais ônibus, a superlotação sempre existiu. É o reconhecimento oficial do fracasso das medidas antes anunciadas.

As críticas dos passageiros são contundentes. “É um absurdo”, “uma afronta”, “uma falta de respeito muito grande”, disseram os passageiros entrevistados pela TV Gazeta nos últimos dias sobre a superlotação nos ônibus. Todos têm razão, assim como o médico imunologista Daniel Gomes que criticou a revogação da proibição dos passageiros em pé nos ônibus ao dizer que “é uma péssima hora rever qualquer medida de distanciamento social” considerando o recente aumento dos casos de contaminação e de mortes pela Covid-19.