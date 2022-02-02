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Nova onda

Mortes por Covid-19 no mundo registram maior número diário em quase 9 meses

O novo pico registrado no período,  segundo a plataforma Our World in Data, ocorre em meio à proliferação da variante Ômicron do coronavírus

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2022 às 15:57
O mundo registrou o maior número diário de mortes pela Covid-19, segundo a plataforma Our World in Data, projeto de monitoramento da doença lidado à Universidade Johns Hopkins. De acordo com os dados da plataforma, na terça (1º) o mundo registrou 14.303 óbitos causados pela doença. O número é o maior contabilizado desde 7 de maio do passado, quando foram registradas 14.418 mortes.
O novo pico registrado no período ocorre em meio à proliferação da variante Ômicron do coronavírus. Na média móvel dos últimos sete dias registrada até esta terça, de 10.094 mortes, a quantidade é a maior em cinco meses - 27 de agosto de 2021, a média estava em 10.127 óbitos.
As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22
As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pixabay
Há nove meses, a Índia já enfrentava uma escalada de casos confirmados com a variante Ômicron. No Brasil, a população ainda sentia os efeitos da gama.
Apesar da maior transmissibilidade da ômicron, no entanto, os números mostram que os casos começaram a arrefecer, embora a mesma tendência não seja observada nos óbitos. A média de novos infectados, segundo a Our World in Data, está em 3,13 milhões por dia. A quantidade representa uma queda de quase 9% em relação ao recorde de 3,43 milhões registrados em 24 de janeiro.
Veja o ranking de países com mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas
  1. Estados Unidos: 3.622
  2. Índia: 1.733
  3. Reino Unido: 1.123
  4. México: 829
  5. Brasil: 767
  6. Rússia: 649
  7. Itália: 427
  8. Espanha: 408
  9. França: 368
  10. Peru: 329

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