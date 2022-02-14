Cobradores e cobradoras retornam aos ônibus Crédito: Fernando Madeira

Afastados desde maio de 2020 por conta da pandemia da Covid-19 , os cobradores retornaram aos ônibus do Sistema Transcol nesta segunda-feira (14). Com a função de auxiliares de bordo, eles agora ficam responsáveis por fazer recargas nos Cartões GV dentro dos coletivos da Grande Vitória

Os auxiliares estão trabalhando apenas nos ônibus sem ar-condicionado e durante os horários de pico. Segundo o delegado de base do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), o retorno dos cobradores foi tranquilo.

"Foi tudo tranquilo, não teve nenhuma repercussão ruim. Nem polícia esteve aqui, normalmente uma viatura fica em frente à garagem, mas não precisou de nada disso. Em todas as garagens tinha diretor e delegado de base e em todas soltou os carros com cobrador, todos os carros sem ar-condicionado", contou.

Afastados desde maio de 2020 por conta da pandemia da Covid-19, os cobradores retornaram aos ônibus do Sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira

Edimar explicou que alguns cobradores, por ainda não terem se acostumado com a nova rotina de trabalho, chegaram atrasados às garagens, mas nada que criasse tumulto. Ele explicou, também, que a recarga dos Cartões GV está sendo feita, a princípio, apenas por cartões de débito ou crédito, mas acredita que novas formas de pagamento sejam liberadas.

"A função agora é auxiliar de bordo, eles vendem recarga de cartão. Por enquanto está recarregando só no crédito e débito, mas está muito recente. Acredito que vai ter mais funções ainda na maquininha", acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Após quase dois anos, 1,2 mil cobradores retornam aos ônibus do Transcol

O QUE DIZ A SEMOBI

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi) informou que 1,2 mil cobradores retornaram às atividades nesta segunda-feira (14), nos ônibus sem ar-condicionado. Conforme a pasta, eles atuarão de segunda a sexta-feira nos horários de pico, fazendo a recarga do CartãoGV, via cartões de crédito e débito. O pagamento em dinheiro nos coletivos continua suspenso.

Retornam dos cobradores aos ônibus Crédito: Fernando Madeira

A secretaria destacou que ainda existem outros 100 pontos de recarga, além das vendas on-line. São eles: pelos aplicativos Recarga Pay, Banestes, Pic Pay e Kim+; nas máquinas de autoatendimento (ATMs) instaladas nos shoppings; no Masterplace Mall; no Aeroporto de Vitória, Rodoviária de Vitória e nos terminais de integração. Nesses últimos também é possível recarregar nas roletas, com os agentes de vendas e nas lojas do GVBus. Há ainda os estabelecimentos parceiros, como farmácias, lojas e outros tipos de serviço, localizados em pontos estratégicos e de maior demanda, além do MobiGV e da van itinerante.

A Semobi ressaltou que os cobradores receberam o salário de forma integral e em dia, além de benefícios, no período em que estiveram afastados. Uma outra parte da categoria foi realocada para outras funções ou aderiu ao Plano de Demissão Voluntária (PDV).

"Além das requalificações promovidas pelo Sistema Transcol e do PDV, a categoria teve a oportunidade de participar do Programa CNH Requalifica, lançado em 2021, pelo Governo do Estado, por meio da Semobi e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES). A iniciativa, exclusiva para cobradores do Transcol, permite que esses profissionais obtenham a habilitação (Categoria A, B ou AB), a fim de aproveitarem novas oportunidades de requalificação dentro ou fora do Sistema. A previsão é de que sejam concedidas 1.500 CNHs até o fim de 2022", informa a nota da Semobi.

TECNOLOGIA NA NOVA FUNÇÃO

Bom dia ES, da TV Gazeta, no dia 2 de fevereiro. A volta dos cobradores aos coletivos como "recarregadores" de Cartão GV já havia sido adiantada com exclusividade no último dia 31 pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória e foi reiterada no programa, da, no dia 2 de fevereiro.

"Parece que é a mesma função, mas é uma função diferenciada, porque utiliza tecnologia. Antigamente, nós tínhamos uma função de cobrador, que era o dia inteiro, no dinheiro. Agora não, com o Cartão GV, que existe desde 2019, com a evolução tecnológica, com diversos pontos de venda. Dentro do ônibus vai ser mais um ponto de venda", explicou o secretário, na ocasião.

Damasceno contou que serão 1,2 mil ônibus com o sistema de vendas, além de 200 pontos físicos e a comercialização pela internet.

Em agosto de 2021, o governo do Estado lançou o programa "CNH Requalifica", com 1,5 mil vagas para processo de primeira habilitação visando a requalificar os cobradores. Damasceno evidenciou que uma parte dos trabalhadores aderiu à demissão voluntária, outra passou pelo programa de qualificação e outros passaram a ter funções diferentes.