Protesto de cobradores deixa o trânsito complicado em Vitória

Cobradores do Transcol pedem retorno aos postos de trabalho Crédito: Leitor A Gazeta

Afastados da função que exerciam, como cobradores do sistema Transcol, desde portaria publicada em dezembro de 2020 pelo governo do Estado em virtude da pandemia do coronavírus, os profissionais da categoria foram às ruas na tarde desta segunda-feira (12) para pedir o retorno aos postos de trabalho. Os trabalhadores seguiram pela Avenida Vitória e chegaram às proximidades do Palácio Anchieta. Segundo a Guarda Municipal, os manifestantes ocuparam duas faixas da via, prejudicando o trânsito. Por volta das 18h15, o protesto foi encerrado.

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O protesto dos cobradores teve início por volta das 16h30 na Avenida Vitória, na Capital, e seguiu em direção ao Centro. Às 18h, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) informou que a manifestação já havia chegado ao Palácio Anchieta.

Para o diretor do Sindirodoviários, Zedequias Inácio da Silva, a justificativa para manter os cobradores afastados não é válida. "O governo não deixa os cobradores voltarem, alegando que não haverá mais dinheiro em ônibus. Mas isso não procede, porque a moeda corrente não pode ser negada. Futuramente os motoristas vão acabar cobrando a passagem, exercendo a função do cobrador com o mesmo salário que recebem hoje", desabafou.

"Os cobradores estão reivindicando os postos de trabalho, as empresas estão eliminando e demitindo, forçando a aceitar o Pedido de Demissão Incentivada (PDI), alegando que acabou a estabilidade. O sindicato e os trabalhadores não aceitam o posto ser eliminado. O uniforme do cobrador e todos os gastos estão embutidos na passagem, então eles devem rever essa situação", finalizou.

Cobradores do Transcol pedem retorno aos postos de trabalho Crédito: Leitor A Gazeta

Acionada, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, em nota, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito da Guarda Civil de Vitória (GCMV), que "as equipes acompanharam a manifestação. Os manifestantes ocuparam duas faixas da via, atrapalhando a circulação dos ônibus. A Guarda atuou para garantir fluidez ao tráfego de veículos".

A Polícia Militar informou que integrantes do Sindirodoviários iniciaram o protesto na Av. Vitória, na Praça de Jucutuquara. A manifestação, segundo a PM, seria por causa da não contratação de alguns funcionários. Usando um caminhão, os manifestantes seguiram para Centro de Vitória ocupando uma faixa. O trânsito seguiu lento durante o protesto.

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A decisão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) de retirar os cobradores dos postos originários se deu em razão do fim do programa do governo federal de redução ou suspensão da jornada de trabalho, que deixou de valer no início de janeiro de 2021.