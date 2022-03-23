Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vírus Influenza

Com cepas atualizadas, ES inicia campanha de vacinação contra a gripe

A secretaria da Saúde de Estado (Sesa) divulgou nesta quarta (23) que o Estado já recebeu doses suficientes para dar início à campanha de vacinação; Dia D será em 30 de abril
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 mar 2022 às 12:10

Publicado em 23 de Março de 2022 às 12:10

Secretaria Municipal de Saúde alerta para vacinação contra a gripe em Cachoeiro
Espírito Santo quer vacinar 1,5 milhão de pessoas contra a gripe em 2022 Crédito: Divulgação - Márcia Leal /Prefeitura de Cachoeiro
Com cepas atualizadas, ES inicia campanha de vacinação contra a gripe
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tem a expectativa de vacinar 1,5 milhão de pessoas contra o vírus da gripe Influenza no Espírito Santo. Conforme divulgado pela pasta nesta quarta-feira (23), a campanha de vacinação acontecerá em duas etapas, durando até o dia 3 de junho. Na terça-feira (22), o Estado recebeu novas doses de imunizantes. O Dia D de imunização está programado para o dia 30 de abril.
De acordo com a secretaria, as doses recebidas nesta terça-feira já foram distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e encaminhadas às regionais de Saúde Sul, Norte e Central.
Como divulgado pela Sesa, a primeira etapa da campanha de vacinação - que vai até o dia 2 de maio - terá como público-alvo idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde. Isso representa, segundo a secretaria, 704.772 pessoas.

1,5 MILHÃO

DE PESSOAS PODEM SER VACINADAS CONTRA A GRIPE NO ESTADO
Em seguida, serão contempladas crianças (com idades entre 6 meses e 5 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso, trabalhadores Portuários, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. Como informado pela Sesa, nesta etapa serão vacinadas 787.802 pessoas no Estado.

VACINA ATUALIZADA COM NOVAS CEPAS

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, reforçou a importância de o Estado atingir os 90% de imunização dos grupos prioritários. Ela ressaltou também que o Espírito Santo foi um dos únicos estados a alcançar a meta de vacinação em 2021.
"Fomos um dos dois únicos estados do Brasil a atingir a meta no último ano, diante de um esforço e dedicação dos municípios em ofertar as doses aos públicos prioritários. Alcançar a cobertura de 90% se traduz em maior segurança à população prioritária, que tem mais chances de adoecimento e casos graves de gripe. Por isso, é tão importante que eles se vacinem. É importante ressaltar que, independentemente de terem tomado a dose recentemente, se for a vacina influenza com as cepas de 2021, é necessária a dose com a vacina atualizada este ano, de acordo com as cepas que estão em circulação no ano 2022”, argumentou Danielle Grillo.

SEGUNDO ESTADO DO BRASIL A ALCANÇAR META DE VACINAÇÃO

A Sesa também divulgou que o Espírito Santo foi apenas o segundo estado do Brasil a atingir a meta de 90% de vacinação contra o vírus da gripe Influenza entre grupos prioritários. Apenas o Amapá também chegou ao percentual estabelecido, registrando 93,2% de imunização.
Na rede pública, a vacina contra a gripe é trivalente
O Espírito Santo atingiu a meta de 90% do grupo prioritário vacinado contra a gripe em 2021 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Esse marco foi alcançado no final de janeiro deste ano, já que a campanha de vacinação foi ampliada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. De acordo com a Sesa, foram 2,2 milhões de doses aplicadas no Estado. O percentual por grupos prioritários foi:
  • Crianças - 96,8%
  • Gestantes - 99,3%
  • Idosos - 85,8%
  • Povos indígenas - 109,4%
  • Puérperas - 98,4%
  • Trabalhadores da saúde - 88,2%
Danielle Grillo reforçou a dificuldade na vacinação contra a gripe Influenza em 2021, uma vez que não era permitida a aplicação simultânea da vacina contra a Covid-19 e para o vírus da gripe. Ela destacou, porém, que, mesmo assim, o Estado atingiu números expressivos de imunização.
"Durante o início da campanha contra a gripe do ano passado, tivemos uma baixa adesão dos grupos prioritários, muito por conta da vacinação contra a Covid-19, num momento em que essas vacinas não podiam ser aplicadas simultaneamente, pois era necessário intervalo de 15 dias entre elas. Com isso, tivemos muitas perdas de oportunidades de vacinação. Já no segundo semestre, com o fim do intervalo entre as duas vacinas, passamos a ter uma procura maior, que coincidiu também com o cenário de aumento de casos da influenza no Estado", comentou.

Vacinação contra a gripe: quais são os grupos prioritários?

A campanha de vacinação contra a gripe Influenza já começou e o Espírito Santo pretende imunizar 1,5 milhão de pessoas. Confira quais são os grupos que têm prioridade na fila da vacina:

1ª etapa (até 2 de maio):

- Idosos com mais de 60 anos
- Trabalhadores da saúde

2ª etapa (a partir de 3 de maio):

- Crianças (entre 6 meses e 5 anos)
- Gestantes
- Puérperas
- Povos indígenas
- Professores
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas com deficiências permanentes
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do Transporte Público
- Trabalhadores portuários
- Forças de Segurança e Salvamento
- Forças Armadas
- Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade
- População privada de liberdade
- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

Veja Também

Veja como será a aplicação da 4ª dose em cidades do Norte e Noroeste do ES

Cidades do ES vão receber R$ 2,6 milhões para tratamento pós-Covid

Vírus da gripe já causou 5 mortes no ES no primeiro mês de 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo gripe SESA Campanha de vacinação Vacina contra gripe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados