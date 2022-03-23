Espírito Santo quer vacinar 1,5 milhão de pessoas contra a gripe em 2022 Crédito: Divulgação - Márcia Leal /Prefeitura de Cachoeiro

Your browser does not support the audio element. Com cepas atualizadas, ES inicia campanha de vacinação contra a gripe

vacinar 1,5 milhão de pessoas contra o vírus da gripe Influenza no A Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) tem a expectativa deno Espírito Santo . Conforme divulgado pela pasta nesta quarta-feira (23), a campanha de vacinação acontecerá em duas etapas, durando até o dia 3 de junho. Na terça-feira (22), o Estado recebeu novas doses de imunizantes. O Dia D de imunização está programado para o dia 30 de abril.

De acordo com a secretaria, as doses recebidas nesta terça-feira já foram distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e encaminhadas às regionais de Saúde Sul, Norte e Central.

Como divulgado pela Sesa, a primeira etapa da campanha de vacinação - que vai até o dia 2 de maio - terá como público-alvo idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde. Isso representa, segundo a secretaria, 704.772 pessoas.

1,5 MILHÃO DE PESSOAS PODEM SER VACINADAS CONTRA A GRIPE NO ESTADO

Em seguida, serão contempladas crianças (com idades entre 6 meses e 5 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso, trabalhadores Portuários, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. Como informado pela Sesa, nesta etapa serão vacinadas 787.802 pessoas no Estado.

VACINA ATUALIZADA COM NOVAS CEPAS

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, reforçou a importância de o Estado atingir os 90% de imunização dos grupos prioritários. Ela ressaltou também que o Espírito Santo foi um dos únicos estados a alcançar a meta de vacinação em 2021.

"Fomos um dos dois únicos estados do Brasil a atingir a meta no último ano, diante de um esforço e dedicação dos municípios em ofertar as doses aos públicos prioritários. Alcançar a cobertura de 90% se traduz em maior segurança à população prioritária, que tem mais chances de adoecimento e casos graves de gripe. Por isso, é tão importante que eles se vacinem. É importante ressaltar que, independentemente de terem tomado a dose recentemente, se for a vacina influenza com as cepas de 2021, é necessária a dose com a vacina atualizada este ano, de acordo com as cepas que estão em circulação no ano 2022”, argumentou Danielle Grillo.

SEGUNDO ESTADO DO BRASIL A ALCANÇAR META DE VACINAÇÃO

A Sesa também divulgou que o Espírito Santo foi apenas o segundo estado do Brasil a atingir a meta de 90% de vacinação contra o vírus da gripe Influenza entre grupos prioritários. Apenas o Amapá também chegou ao percentual estabelecido, registrando 93,2% de imunização.

O Espírito Santo atingiu a meta de 90% do grupo prioritário vacinado contra a gripe em 2021 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

Esse marco foi alcançado no final de janeiro deste ano, já que a campanha de vacinação foi ampliada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. De acordo com a Sesa, foram 2,2 milhões de doses aplicadas no Estado. O percentual por grupos prioritários foi:

Crianças - 96,8%

Gestantes - 99,3%

Idosos - 85,8%

Povos indígenas - 109,4%

Puérperas - 98,4%

Trabalhadores da saúde - 88,2%

Danielle Grillo reforçou a dificuldade na vacinação contra a gripe Influenza em 2021, uma vez que não era permitida a aplicação simultânea da vacina contra a Covid-19 e para o vírus da gripe. Ela destacou, porém, que, mesmo assim, o Estado atingiu números expressivos de imunização.

"Durante o início da campanha contra a gripe do ano passado, tivemos uma baixa adesão dos grupos prioritários, muito por conta da vacinação contra a Covid-19, num momento em que essas vacinas não podiam ser aplicadas simultaneamente, pois era necessário intervalo de 15 dias entre elas. Com isso, tivemos muitas perdas de oportunidades de vacinação. Já no segundo semestre, com o fim do intervalo entre as duas vacinas, passamos a ter uma procura maior, que coincidiu também com o cenário de aumento de casos da influenza no Estado", comentou.