Veja como será a aplicação da 4ª dose em cidades do Norte e Noroeste do ES

Aplicação da quarta dose em São Mateus Crédito: Divulgação/Secretaria de Saúde de São Mateus

Os municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo se preparam para iniciar a aplicação da 4ª dose (D4) contra a Covid-19 destinada a idosos a partir dos 60 anos. Em São Mateus , a vacinação a este público já começou na terça-feira (22) e a previsão em Linhares é que o início ocorra nesta sexta-feira (25), segundo a Secretaria de Saúde. A estimativa em outras cidades ficou para a próxima semana.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a distribuição das doses ao interior acontece a partir desta quarta-feira (23). Elas devem chegar até o centro de distribuição da região, em Colatina, e os municípios são encarregados dos procedimentos logísticos para que os imunizantes cheguem até os pontos de vacinação.

No caso de São Mateus, estão sendo aproveitadas doses que foram armazenadas pelo município. São cerca de 2 mil doses que serão utilizadas neste momento. Segundo o secretário de Saúde, Henrique Follador, ao menos 350 idosos já foram vacinados desde ontem.

“Essas doses armazenadas não implicam no desabastecimento para outras faixas etárias. Elas já eram usadas para outros públicos. Temos em torno de 2 mil doses entre vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Janssen para essa demanda. Ao menos 350 idosos já foram vacinados desde ontem, o que é um sinal de que há procura”, explicou Follador.

Em Linhares, o planejamento é que as unidades de saúde recebam as vacinas nesta quinta e a população possa tomar a D4 a partir de sexta.

PRÓXIMA SEMANA

Aracruz e Conceição da Barra , no Norte do Estado, definiram que a aplicação da 4ª dose deve começar na próxima segunda-feira (28).

Colatina, no Noroeste, ainda não definiu uma data, mas informou que também ocorrerá a partir da semana que vem.

4ª DOSE

O intervalo determinado da 3ª para a 4ª dose é de 90 dias. Serão aplicados os imunizantes de tecnologia de RNA mensageiro ou de vetor viral. São os casos da Pfizer, da Janssen e da Astrazeneca.