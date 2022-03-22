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Covid-19

Veja onde agendar a 4ª dose da vacina contra Covid para idosos no ES

Alguns municípios da Grande Vitória abrem agendamento a partir desta terça-feira (22). Confira
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

22 mar 2022 às 10:10

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:10

O Governo do Estado deu início a nova campanha para a aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 para idosos e algumas prefeituras já começaram a disponibilizar os agendamentos. Podem tomar a quarta dose pessoas com mais de 60 anos que já tomaram o reforço da vacina contra a Covid-19 há 90 dias ou mais.
De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), a distribuição das novas doses aos municípios se dará nesta quarta-feira (23), juntamente à distribuição das doses da Influenza. Pessoas imunocomprometidas com 18 anos de idade ou mais, que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), também poderão tomar a quarta dose da vacina, segundo a Sesa.
Vacinação idosos profissionais de saúde Linhares
Idosos de 60 anos ou mais que já tomaram o reforço da vacina contra Covid-19 há 90 dias estão aptos para tomar a quarta dose. Crédito: Felipe Tozatto
Confira como fica o agendamento na sua região:

CARIACICA

O agendamento para a quarta dose de reforço em idosos já está disponível pela Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus), no site vacinaeconfia.es.gov.br. A aplicação já acontece a partir desta terça-feira (22).

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre nesta terça-feira (22), às 10 horas, agendamento para a aplicação da quarta dose do imunizante contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a dose de reforço (D3) até o dia 25/12.
Serão disponibilizadas 1.250 vagas e o agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação ocorre de quarta (23) a sexta-feira (25), no Maanaim Vitória e na Unidade de Saúde Vitória (próximo ao Parque Moscoso).

VILA VELHA

A Secretaria de Saúde de Vila Velha abre o agendamento para a vacinação da quarta dose dos idosos, acima de 60 anos, nesta terça-feira (22), às 15h.
Serão 400 doses disponíveis no site da Prefeitura de Vila Velha, para vacinar nas Unidades de Saúde de Araçás, Coqueiral de Itaparica e Vila Nova. Ainda assim, há vacinação por livre demanda no Maanaim de Terra Vermelha, de 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, onde os idosos que receberam a dose de reforço há 90 dias poderão se vacinar sem a necessidade de agendamento.

SERRA E VIANA

As Secretarias de Saúde dos municípios de Serra e Viana  aguardam as orientações do Programa Estadual de Imunizações para traçar as estratégias de vacinação.

COLATINA

De acordo com a Prefeitura de Colatina, o município aguarda o recebimento das doses a partir desta quarta-feira (23) para organizar o cronograma de vacinação. A previsão é iniciar a aplicação da 4ª dose na próxima semana.

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