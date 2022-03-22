Câmara da Serra aprova projeto que proíbe exigência de passaporte da vacina

Câmara Municipal da Serra Crédito: Fernando Madeira

Por 15 votos a sete, a Câmara Municipal da Serra aprovou na noite desta segunda-feira (21) um projeto de lei que proíbe a exigência do passaporte da vacina para acesso a estabelecimentos do município. O projeto agora será encaminhado ao prefeito Sergio Vidigal (PDT), que pode vetar ou sancionar a medida.

Na decisão, de caráter liminar, o desembargador Telêmaco Antunes Filho considerou a lei da Capital inconstitucional por desrespeitar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que os municípios possuem competência para ampliar restrições impostas pelo Estado, e não relaxar.

A decisão foi lembrada por parlamentares durante a sessão desta segunda-feira. "No dia 11 de março, o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional o projeto de Vitória. E esse tribunal é o mesmo que vai nos julgar", lembrou Alex Bulhões (PMN).

A vereadora Raphaela Moraes (Rede) citou estudos durante a fala dela que mostravam que as pessoas vacinadas transmitem menos o vírus da Covid-19. Ela foi contra o projeto. "As vacinas, ao longo da história, já comprovaram a extinção ou minimização de doenças. Um estudo da Pfizer mostra que os vacinados têm risco 91% menor de se infectar", pontuou.

Ainda assim, a maioria dos vereadores optou por votar a favor da medida. "Se o juiz depois derrubar depois, é responsabilidade do juiz", afirmou Jefinho do Balneário (PL).

O vereador Artur Costa (Solidariedade), que é o autor do projeto, defendeu que enquanto o mérito da ação do Ministério Público não for julgado, ele acredita na constitucionalidade do projeto.

"Uma decisão tomada em caráter de urgência e passível de reanálise não é suficiente para nos impedir de continuar protestando contra os excessos", afirmou o parlamentar à reportagem. E completou: "Essa é uma luta por algo que eu acredito, e sei que a maior parte da população que eu represento é contra essa medida autoritária".

O projeto agora será encaminhado para o prefeito Sergio Vidigal. Para virar lei, o texto precisa ser sancionado. Caso seja vetado, ele volta para a Câmara da Serra, que pode ou não derrubar o veto.

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