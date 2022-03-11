Justiça suspende lei de Vitória que acabava com passaporte da vacina

Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

A ação ainda será submetida ao julgamento do mérito, mas, no momento, os estabelecimentos públicos e privados devem retomar a exigência do comprovante de imunização.

A decisão é do desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, relator da ADI no Tribunal de Justiça (TJES) , que aceitou os argumentos apresentados pela procuradora-geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade.

Em um dos trechos, o magistrado ressalta que "os municípios possuem competência para ampliar as restrições impostas pelo Estado, no entanto, o contrário, como o relaxamento das restrições, violam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ."

Em outro ponto, a decisão do desembargador traz, em negrito, que "o conflito entre as normas só pode ser solucionado mediante a prevalência da saúde da coletividade e, não há dúvidas, que o passaporte vacinal é um elemento relevante no combate à pandemia, inclusive, com o estímulo à vacinação pela população local."

A ADI foi motivada, segundo Luciana Andrade, por "vícios de inconstitucionalidade". Logo no artigo 1, a lei 9.818/2022 estabelece que é vedada a exigência de vacinação, bem como a sua comprovação, não podendo o acesso a locais públicos e particulares ser condicionado ao passaporte, em todo o município de Vitória.

Com essa redação, observa a procuradora-geral, outros entes, como o próprio MPES, o Judiciário, o Executivo estadual, que têm autonomia para estabelecer as normas de suas unidades, estariam sujeitos a uma legislação municipal.

"A lei infringe o pacto federativo. Infringe a minha autonomia ao legislar no âmbito do Ministério Público. A lei não pode impor uma vedação na nossa capacidade de dirigir", sustenta.

Luciana Andrade lembra que o MPES já havia estabelecido para seus servidores e colaboradores a comprovação de vacinação, e a lei se sobrepunha a essa decisão do órgão de adotar uma medida de prevenção contra a Covid-19 nos espaços do Ministério Público, em Vitória.

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"Por essa razão, entendendo que houve um vício de inconstitucionalidade, um equívoco legislativo que contraria as evidências cientificas a respeito da Covid-19, e a importância da vacinação para salvar vidas, solicitei a liminar para que fosse suspensa a eficácia da lei", frisa.

A lei foi publicada na quarta-feira (9). O MPES ingressou com o pedido liminar no dia seguinte e nesta sexta-feira saiu a decisão do desembargador Telêmaco Filho. A procuradora-geral comemora que, pela primeira vez, toda a tramitação foi eletrônica, 100% digital.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada após a decisão da Justiça, a Prefeitura de Vitória informa, em nota, que até o momento não foi formalmente notificada da decisão judicial e aguarda ser intimada para se manifestar.