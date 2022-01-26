Cinco pessoas já morreram no Estado em decorrência da gripe em 2022 Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Vírus da gripe já causou 5 mortes no ES no primeiro mês de 2022.

Vivendo uma epidemia de gripe paralela à pandemia da Covid-19 , o Espírito Santo já teve cinco mortes registradas em decorrência do vírus Influenza A no primeiro mês de 2022. Conforme a Secretaria da Saúde de Estado ( Sesa ), no ano passado foram registradas 27 óbitos pela doença.

A Sesa ressaltou também, que há o predomínio do subtipo H3N2. A pasta detalhou que, das 2.736 amostras de casos suspeitos de gripe analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) nas três primeiras semanas do ano, 1.318 foram confirmadas como sendo infecções pela variante. Isso representa um percentual de 48,17% de amostras positivas.

Ainda de acordo com a pasta, em relação às Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), que ocorrem quando a gripe evolui para um quadro grave que demanda internação, foram 21 casos confirmados e cinco mortes. Como detalhou a secretaria, dois dos óbitos aconteceram em pessoas entre 70 e 79 anos de idade. Os óbitos registrados no Estado foram:

1 com idade entre 50 a 59 anos

2 com idade entre 70 a 79 anos

1 com idade entre 80 a 89 anos

1 com 90 anos ou mais



A Sesa detalhou, ainda, que apenas uma das mortes aconteceu na Grande Vitória , no município de Cariacica. Os óbitos foram registrados nas seguintes cidades:

1 em Agua Doce do Norte

1 em Aracruz

1 em Cachoeiro de Itapemirim

1 em Cariacica

1 em Rio Bananal



CASOS DE GRIPE EM 2021

No ano passado, das 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas, 840 foram confirmadas para Influenza A, com uma positividade de 4,7%, bem menor que a atual.