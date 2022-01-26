Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Panorama

Vírus da gripe já causou 5 mortes no ES no primeiro mês de 2022

Análises de amostras colhidas apontam que 1.318 casos de infecções pelo subtipo H3N2 do vírus Influenza A já foram registrados no Estado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jan 2022 às 11:28

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:28

Afastamentos do trabalho por causa da gripe ou covid
Cinco pessoas já morreram no Estado em decorrência da gripe em 2022 Crédito: Freepik
Vírus da gripe já causou 5 mortes no ES no primeiro mês de 2022.
Vivendo uma epidemia de gripe paralela à pandemia da Covid-19, o Espírito Santo já teve cinco mortes registradas em decorrência do vírus Influenza A no primeiro mês de 2022. Conforme a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), no ano passado foram registradas 27 óbitos pela doença.
A Sesa ressaltou também, que há o predomínio do subtipo H3N2. A pasta detalhou que, das 2.736 amostras de casos suspeitos de gripe analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) nas três primeiras semanas do ano, 1.318 foram confirmadas como sendo infecções pela variante. Isso representa um percentual de 48,17% de amostras positivas.
Além disso, já foi confirmada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a presença da variante Darwin no Espírito Santo, depois da análise de amostras enviadas para sequenciamento genético na instituição.
Ainda de acordo com a pasta, em relação às Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), que ocorrem quando a gripe evolui para um quadro grave que demanda internação, foram 21 casos confirmados e cinco mortes. Como detalhou a secretaria, dois dos óbitos aconteceram em pessoas entre 70 e 79 anos de idade. Os óbitos registrados no Estado foram:
  • 1 com idade entre 50 a 59 anos
  • 2 com idade entre 70 a 79 anos
  • 1 com idade entre 80 a 89 anos
  • 1 com 90 anos ou mais
A Sesa detalhou, ainda, que apenas uma das mortes aconteceu na Grande Vitória, no município de Cariacica. Os óbitos foram registrados nas seguintes cidades:
  • 1 em Agua Doce do Norte 
  • 1 em Aracruz
  • 1 em Cachoeiro de Itapemirim
  • 1 em Cariacica
  • 1 em Rio Bananal

CASOS DE GRIPE EM 2021

No ano passado, das 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas, 840 foram confirmadas para Influenza A, com uma positividade de 4,7%, bem menor que a atual.
Em relação aos casos de SRAG por Influenza, há a confirmação de 132 casos e 27 óbitos. Segundo a Sesa, os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e estão sujeitos a atualização.

Veja Também

Gripe e Covid-19 afetam serviços da Prefeitura de Cachoeiro

Ômicron e epidemia de gripe derrubam doações de sangue no ES

É possível ter Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo? Entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo gripe SESA Influenza A
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados