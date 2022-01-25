Parte das unidades da Semdes, entre elas o Creas, funcionarão das 8h às 14h Crédito: Divulgação/PMCI

Your browser does not support the audio element. Gripe e Covid-19 afetam serviços da Prefeitura de Cachoeiro

O aumento dos casos de Covid-19 e Influenza em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , afetou o funcionamento dos serviços municipais. Segundo a Prefeitura, quase 200 servidores públicos estão com síndromes gripais. A maior parte das unidades administrativas está em horário reduzido.

Por conta dos afastamentos, alguns setores da administração municipal precisarão ajustar o atendimento ao cidadão. É o caso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que, a partir desta terça-feira (25), terá a maior parte de suas unidades administrativas funcionando em horário reduzido, das 8h às 14h.

As escolas municipais vão reduzir o horário de atendimento durante o recesso escolar. Desta terça-feira até 4 de fevereiro, elas funcionarão das 12h às 18h. O horário integral será retomado no dia 7 de fevereiro, com o início do ano letivo.

“Em apenas uma de nossas subsecretarias, estamos com mais de 50 servidores afastados, com confirmação de Covid. Nessas circunstâncias, com o quadro de pessoal tão reduzido, fica inviável manter o expediente integral em alguns departamentos. A redução do horário também é uma medida que temos adotado nos momentos mais críticos da pandemia, como forma de contribuir para a contenção da circulação de pessoas e, por consequência, do contágio”, justifica a secretária do órgão, Márcia Bezerra.