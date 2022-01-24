Ômicron e epidemia de gripe derrubam doações de sangue no ES

Doação de sangue caiu no Estado devido à epidemia de gripe e a variante Ômicron da Covid-19 Crédito: Divulgação/Pixabay

Nesta segunda-feira (24), apenas dois de um total de oito estoques de tipos sanguíneos estavam no ideal. No caso do tipo "O negativo", por exemplo, o estoque ideal de 52 bolsas estava praticamente vazio, com apenas duas disponíveis. Confira abaixo o detalhamento:

A diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, explica que janeiro é um mês de baixas doações em função do período de férias, mas com a explosão de casos da Ômicron e, paralelamente, da epidemia de gripe, houve uma redução drástica no número de doadores.

“Nesse período tem férias, então as pessoas viajam e deixam de doar. Mas, agora, a presença da variante Ômicron e o grande número de casos de Covid-19, além da epidemia de gripe, contribuem significativamente na diminuição do fluxo de doadores dentro do hemocentro”, evidencia.

HEMOCENTRO É UM AMBIENTE SEGURO

Marcela Murad ressalta que os locais de doação de sangue são ambientes seguros e, neste período de pandemia e epidemia, seguem todos os protocolos sanitários necessários.

“Às vezes, a pessoa encontra um tipo de receio, mas é importante sensibilizar e entender que o hemocentro é um ambiente seguro, transmitir essa mensagem. Nós intensificamos todas as nossas medidas de higienização, disponibilizamos álcool em gel, fazemos o uso de máscara e a limpeza diária e os servidores foram treinados e capacitados", afirma a diretora-geral do Hemoes.

ORIENTAÇÕES PARA DOAR SANGUE DURANTE A PANDEMIA

Devido à atual situação sanitária, os pontos de coleta de sangue têm seguido normas técnicas do Ministério da Saúde. Confira abaixo cada uma das orientações e veja se está apto a doar:

Contaminação por Covid-19

Sintomáticos: podem doar 10 dias após a completa recuperação;

Assintomáticos: 10 dias após o resultado da coleta do teste.



Vacinação de Covid-19 (1ª, 2ª ou 3ª dose)

Coronavac: 48h após a aplicação;

Todas as outras: 7 dias após receber o imunizante.



Vacinação de gripe

48h após ser vacinado.



Sintomas gripais

15 dias após o término dos sintomas.



REQUISITOS GERAIS E LOCAIS PARA DOAR

Ter vontade e estar bem de saúde;



Pesar mais de 50 quilos;

Ter entre 16 e 69 anos (com 16/17 anos é necessário autorização do responsável legal / acima de 61 anos deve ter feito sua primeira doação até 60 anos);

Não estar em jejum e, se almoçar, aguardar 3h para a doação;

Levar documento oficial de identidade com fotografia.

Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe

Telefone: 3636- 7900/7920/7921



Unidade de Coleta de Sangue da Serra (local está fechado temporariamente para obras)

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva)

Telefone: (27) 3218-9429/ 3218-9242



Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro

Telefone: (27) 3264-6000/ 3264-6019



Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro

Telefone: (27) 3717-2801



Hemocentro de São Mateus

Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington

Telefone: (27) 3767-7954



Para mais informações, o cidadão também pode entrar em contato com Hemoes pelo e-mail [email protected].

