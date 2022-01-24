Ômicron e epidemia de gripe derrubam doações de sangue no ES

Além de pressionar o sistema de saúde capixaba, a presença da Ômicron, variante do coronavírus e a epidemia de gripe têm causado mais um problema no Espírito Santo: a queda no número de doações de sangue. Dados do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) mostram que, para manter o estoque seguro, são necessários 130 doadores por dia. A média, no entanto, está em 80.
Nesta segunda-feira (24), apenas dois de um total de oito estoques de tipos sanguíneos estavam no ideal. No caso do tipo "O negativo", por exemplo, o estoque ideal de 52 bolsas estava praticamente vazio, com apenas duas disponíveis. Confira abaixo o detalhamento:
A diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, explica que janeiro é um mês de baixas doações em função do período de férias, mas com a explosão de casos da Ômicron e, paralelamente, da epidemia de gripe, houve uma redução drástica no número de doadores.
“Nesse período tem férias, então as pessoas viajam e deixam de doar. Mas, agora, a presença da variante Ômicron e o grande número de casos de Covid-19, além da epidemia de gripe, contribuem significativamente na diminuição do fluxo de doadores dentro do hemocentro”, evidencia.
HEMOCENTRO É UM AMBIENTE SEGURO
Marcela Murad ressalta que os locais de doação de sangue são ambientes seguros e, neste período de pandemia e epidemia, seguem todos os protocolos sanitários necessários.
“Às vezes, a pessoa encontra um tipo de receio, mas é importante sensibilizar e entender que o hemocentro é um ambiente seguro, transmitir essa mensagem. Nós intensificamos todas as nossas medidas de higienização, disponibilizamos álcool em gel, fazemos o uso de máscara e a limpeza diária e os servidores foram treinados e capacitados", afirma a diretora-geral do Hemoes.
ORIENTAÇÕES PARA DOAR SANGUE DURANTE A PANDEMIA
Devido à atual situação sanitária, os pontos de coleta de sangue têm seguido normas técnicas do Ministério da Saúde. Confira abaixo cada uma das orientações e veja se está apto a doar:
Contaminação por Covid-19
Sintomáticos: podem doar 10 dias após a completa recuperação;
Assintomáticos: 10 dias após o resultado da coleta do teste.
Vacinação de Covid-19 (1ª, 2ª ou 3ª dose)
Coronavac: 48h após a aplicação;
Todas as outras: 7 dias após receber o imunizante.
Vacinação de gripe
48h após ser vacinado.
Sintomas gripais
15 dias após o término dos sintomas.
Sintomáticos: podem doar 10 dias após a completa recuperação;
Assintomáticos: 10 dias após o resultado da coleta do teste.
Vacinação de Covid-19 (1ª, 2ª ou 3ª dose)
Coronavac: 48h após a aplicação;
Todas as outras: 7 dias após receber o imunizante.
Vacinação de gripe
48h após ser vacinado.
Sintomas gripais
15 dias após o término dos sintomas.
REQUISITOS GERAIS E LOCAIS PARA DOAR
- Ter vontade e estar bem de saúde;
- Pesar mais de 50 quilos;
- Ter entre 16 e 69 anos (com 16/17 anos é necessário autorização do responsável legal / acima de 61 anos deve ter feito sua primeira doação até 60 anos);
- Não estar em jejum e, se almoçar, aguardar 3h para a doação;
- Levar documento oficial de identidade com fotografia.
Hemocentro de Vitória
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe
Telefone: 3636-7900/7920/7921
Unidade de Coleta de Sangue da Serra (local está fechado temporariamente para obras)
Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva)
Telefone: (27) 3218-9429/ 3218-9242
Hemocentro de Linhares
Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro
Telefone: (27) 3264-6000/ 3264-6019
Hemocentro de Colatina
Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro
Telefone: (27) 3717-2801
Hemocentro de São Mateus
Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington
Telefone: (27) 3767-7954
Para mais informações, o cidadão também pode entrar em contato com Hemoes pelo e-mail [email protected].
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe
Telefone: 3636-7900/7920/7921
Unidade de Coleta de Sangue da Serra (local está fechado temporariamente para obras)
Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva)
Telefone: (27) 3218-9429/ 3218-9242
Hemocentro de Linhares
Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro
Telefone: (27) 3264-6000/ 3264-6019
Hemocentro de Colatina
Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro
Telefone: (27) 3717-2801
Hemocentro de São Mateus
Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington
Telefone: (27) 3767-7954
Para mais informações, o cidadão também pode entrar em contato com Hemoes pelo e-mail [email protected].
Atualização
25/01/2022 - 11:42
Na manhã desta terça (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) entrou em contato com a reportagem, informando que as pessoas interessadas em doar sangue têm que ter idades entre 16 e 69 anos e não de 16 a 67, como informava o site da Sesa anteriormente. Ressaltou ainda que a unidade de doação na Serra está fechada temporariamente para obras e a orientação é que as pessoas busquem os outros pontos. O texto foi atualizado.