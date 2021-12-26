Vitória: pacientes reclamam de fila e demora para consulta nos PAs

Atendimento precário no PA da Praia do Suá, em Vitória, no feriado de Natal 2021 Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta

O último dia do feriado de Natal amanheceu com as unidades de Pronto Atendimento de Vitória lotadas. O movimento começou a se intensificar a partir das 6h deste domingo (26), quando alguns pacientes começaram a enfrentar dificuldades para obter atendimento.

Em entrevista para a repórter da TV Gazeta Carol Monteiro, alguns pacientes que estavam no PA da Praia do Suá reclamaram da redução no quadro de médicos e que apenas um estava atendendo. Muitos estavam sendo transferidos ou encaminhados para o PA de São Pedro, no bairro de mesmo nome, para onde eram levados por uma van.

“O problema é a falta de médicos para atender. Está todo mundo revoltado com a situação”, reclamou uma paciente que pediu para não ser identificada e que estava desde às 6h no PA da Praia do Suá.

Atendimento precário no PA da Praia do Suá, em Vitória, no feriado de Natal 2021 Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta

Marlete Maria Neves, dona de casa, aguardava há cinco horas para se consultar no PA da Praia do Suá e contou que os pacientes foram informados na recepção da unidade que nenhum deles seria atendido naquele dia pois havia apenas um médico no local.

"Eles deram meu nome para eu ir para o PA de São Pedro, mas eu falei com eles que eu não iria para lá não, porque se eu quisesse ir para lá eu já teria ido de casa direto. Já que eu vim aqui, eu queria ser consultada aqui. Aí elas falaram que não vai ter consulta pra ninguém aqui", relatou Marlete.

Atendimento precário no PA de São Pedro, em Vitória, no feriado de Natal 2021 Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta

Com a transferência, o atendimento também ficou complicado no PA de São Pedro, que passou a receber um número maior de pacientes e a registrar uma manhã e início de tarde mais agitados. Apesar da demora, os pacientes estavam sendo atendidos.

O filho de Clara Rosa Vieira, manicure, está há sete dias com febre e sintomas gripais. Era a terceira vez que ela levava a criança ao PA de São Pedro. Aguardando há cerca de cinco horas para uma consulta, ela diz que os pacientes foram informados que havia duas médicas trabalhando fora do plantão para ajudar a diminuir a fila de espera.

"Foi informado que duas médicas estão atendendo desde o plantão de ontem, que ficaram para ajudar, e que elas também estão muito cansadas, não estão no mesmo ritmo, e que tem três médicos atendendo, mas na hora de chamar eles só chamam um só", contou Carla.

No PA de São Pedro, em Vitória, a espera era longa na recepção pediátrica Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta

SECRETÁRIA DE SAÚDE DIZ QUE REFORÇOU EQUIPE DO PA DE SÃO PEDRO

A secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, informou que houve desfalque no quadro de médicos e um aumento da demanda.

"Apesar de um afastamento médico em um dos nossos PAs, nossas unidades estão com equipes completas. Fizemos reforço de equipes neste feriado, neste momento de festividade, exatamente para que as pessoas tenham conforto. Por vezes oscila o tempo de espera. Nós estamos no monitoramento desse tempo de espera para oferecer o melhor serviço”, disse.

A demora no atendimento, segundo a secretária, decorre de uma sobrecarga de pacientes com problemas respiratórios. Em decorrência disso decidiram oferecer um serviço de van para levar os pacientes ao PA de São Pedro.

“Nós estávamos com um tempo baixíssimo de espera em São Pedro devido à equipe reforçada. Então é ofertado um transporte entre um pronto atendimento e outro. Isso é feito como uma estratégia para otimizar o atendimento dessa pessoa, e há um tempo de espera bem menor, disse.

Em relação a demora no atendimento da pediatria, a secretária informa que provavelmente foi ocasionada por um atendimento de gravidade maior. “Nós estamos com equipe completa hoje na pediatria nos dois pronto atendimentos. A demora, possivelmente, é por conta da demanda, às vezes algum atendimento de gravidade pode fazer oscilações durante o dia desse tempo de espera", acrescentou.