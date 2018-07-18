Pais dormindo na fila e confusão em busca de atendimento em Cariacica

Apenas oito fichas para dezenas de crianças em busca de atendimento. Quem procura a Unidade de Saúde de Santa Fé, em Cariacica, encontra dificuldade para receber atendimento médico, principalmente quando se trata de pediatra. Os pais reclamam que precisam dormir na fila para tentar uma consulta para os filhos doentes e, mesmo assim, nem sempre conseguem.

Com um bebê de cinco meses com dores, a dona de casa Denilza Santos Meirelles, de 23 anos, buscou atendimento na unidade de saúde nesta quarta-feira (18), mas teve que voltar para casa sem consultar o filho. Ela chegou ao local ainda de madrugada, mas às 7 horas da manhã foi informada que as fichas já tinham acabado.

"Moro pertinho (da unidade de saúde), cheguei 4 horas, quando me chamaram era 7 horas e já não tinha mais ficha. São oito fichas para atendimento pediátrico por dia. Meu filho tem cinco meses, tá com dor, mas no PA dizem que só atendimento de urgência, e aqui falta ficha, falta médico", reclama.

Ainda segundo os pacientes, o número de pediatras na unidade caiu: eram dois, mas agora penas um realiza atendimento no local.

"Antes eram dois pediatras, não sei o que aconteceu que agora só tem um atendendo. Do jeito que está não tá certo, um monte de criança precisando de atendimento e nada", lamenta Denilza.

MÉDICOS DE FÉRIAS

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Cariacica informou que nesta quarta-feira (18) foram distribuídas 28 fichas - 8 para pediatras e 20 para clínico geral. "Além disso, a unidade de Santa Fé realizou uma ação preventiva em saúde da mulher, o que aumentou o número de pessoas no local nesta manhã", diz a nota.