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HPM suspende atendimento no pronto-socorro por falta de médico

Medida vale  para o plantão da noite desta sexta-feira (08)  e para este sábado (09)  - durante o dia e a noite. A PM informa que os pacientes vão ser encaminhados para outras unidades de saúde
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

08 jan 2021 às 20:41

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 20:41

HPM em Bento Ferreira: medidas mais duras pra prevenir contaminação da Covid-19
HPM em Bento Ferreira: atendimento do PS foi suspenso Crédito: Sesa/Divulgação
O atendimento médico no pronto-socorro do Hospital da Polícia Militar (HPM) foi suspenso na noite desta sexta-feira (08) e neste sábado (09) - durante o dia e a noite -, por falta de médicos. As atividades serão retomadas no domingo (10). A corporação atribui as ausências à pandemia de Covid-19, sem informar quantos médicos estão afastados.
A situação é relatada em um comunicado interno encaminhado pelo chefe da divisão do HPM para a diretoria de saúde da corporação.
O documento explica os motivos da decisão: a defasagem de médicos plantonistas em atuação no  pronto-socorro; a previsão de falta de médicos para assumirem alguns plantões neste início de ano; e a necessidade de garantir a segurança dos  pacientes no que se refere à supervisão e assistência por profissional médico.
O comunicado determina ainda que o pronto-socorro "funcionará normalmente durante o plantão diurno, estando fechado para o atendimento ao público a partir das 19:00h, devendo os médicos plantonistas providenciarem desde o serviço diurno, a regulação de todos os pacientes internados, considerando que não haverá médico para assumir o plantão na manhã do dia seguinte”.

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Em relação ao sábado, dia 9, é informado que o pronto-socorro "estará fechado para atendimento ao público durante as 24h do dia, não havendo médico para assumir os plantões em nenhum dos turnos desta data, apenas sendo reaberto no plantão diurno do dia seguinte, conforme a escala”. 
Por fim, em relação ao domingo, dia 10, é informado que o atendimento será retomado.

 "DESFALQUE MOMENTÂNEO DE MÉDICOS"

Por nota, a Polícia Militar confirma a suspensão do atendimento no pronto-socorro em decorrência do “desfalque momentâneo de médicos plantonistas nos referidos turnos”. A instituição, no entanto, garante que não haverá prejuízo ao tratamento dos pacientes, ou risco de vida a nenhum servidor militar e seus familiares que estejam sendo assistidos. Confira a nota na íntegra: 
"A Polícia Militar confirma o desfalque momentâneo de médicos plantonistas nos referidos turnos. No entanto, garante que não haverá prejuízo ao tratamento dos pacientes, ou risco de vida a nenhum servidor militar e seus familiares que estejam sendo assistidos, ou que venham a procurar o Pronto-Atendimento do HPM, visto que a regulação destes, bem como o encaminhamento a atendimento de urgência que porventura possa surgir, já fora providenciado em outras unidades de saúde estaduais. Quanto aos demais serviços ofertados pelo hospital, estes não foram alterados.
É importante frisar que o fato é pontual e atípico, e ocorre em consequência do momento pandêmico que, decerto, a maioria das unidades hospitalares enfrentam, em escala nacional e mundial.
A PMES informa que esta readequação em virtude da COVID-19 e suas consequências aos profissionais de saúde estão sendo administradas a tempo pela Diretoria do hospital sem que aja prejuízos à saúde dos profissionais assistentes e assistidos do HPM.
Recentemente, o Governo do Estado nomeou 9 novos médicos dentro do quadro dos profissionais de saúde da PMES, fato que não ocorria desde que o HPM foi inaugurado."

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