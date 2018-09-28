Moradores enfrentam fila gigante para atendimento em posto de Cariacica

Muitas pessoas que estão no local já estiveram no posto de saúde mais de quatro vezes e não conseguiram marcar os exames que precisam. O Bom Dia Espírito Santo mostrou a mesma situação na semana passada e, de acordo com a reportagem, a Prefeitura de Cariacica afirmou que iria solucionar o problema.

Em nota, a prefeitura de Cariacica afirma que anunciou, nas últimas semanas, a ampliação da oferta de exames laboratoriais para o cidadão, o que ocasionou o grande número de pessoas na fila da unidade de saúde de Cariacica Sede na manhã desta sexta-feira (28). O município reforça que não há necessidade do cidadão chegar ao local de madrugada, uma vez que todos que procurarem por marcação de exames laboratoriais serão agendados. O município está em fase interna de licitação para a contratação dos serviços de agendamento eletrônico, online e por meio de uma central de tele agendamento de consultas para facilitar a vida do cidadão.