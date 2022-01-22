É possível ter Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo? Entenda

É possível uma infecção “tripla” de Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo Crédito: Freepik

A pandemia da Covid-19 e a epidemia da Influenza já causam preocupação e lotam hospitais em algumas cidades do Espírito Santo . E com a chegada do verão, de períodos chuvosos e muito calor, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) emitiu um alerta para o aumento de casos também da dengue , transmitida através da picada do mosquito Aedes Aegypti.

A infecção pelo coronavírus e gripe ao mesmo já foi registrada e até ganhou o nome de "florona" . Agora outra preocupação vem sendo debatida: é possível uma infecção “tripla” de Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo?

A resposta para essa pergunta não é animadora. “É muito azar, mas é possível", afirma o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crispim Cerutti Júnior. No entanto, ele afirma que o caso é raro.

“Não é comum e ainda não tivemos registros de nenhum caso. Mas assim como é possível que uma pessoa seja contaminada pelos dois vírus (Covid-19 e Influenza), nada impede que haja uma contaminação pelos três”, completa.

Mas os riscos para a saúde aumentam caso a pessoa contraia as três infecções ao mesmo tempo, afirma Crispim. "Há uma confluência de riscos, ou seja, há mais chances de se ter um agravamento por que os riscos se somam”, explica.

“Os sintomas da Covid e da Influenza são parecidos e difíceis de diferenciar. Já os sintomas da dengue são bem característicos e podem ser identificados pelo próprio paciente”, afirma.

Febre, por exemplo, é um sintoma das três doenças, mas manchas no corpo é um sintomas mais frequente em pessoas infectadas pela dengue.

SINTOMAS DA GRIPE

Coriza

Tosse com catarro

Dor no corpo

Dor de garganta

Febre

SINTOMAS DA COVID-19

Febre Tosse Cansaço Perda de paladar ou olfato Dores de garganta Dor de cabeça Diarreia

SINTOMAS DA DENGUE

Febre

Dores nos músculos e ossos

Dores atrás dos olhos

Dores nas costas

Dor de barriga

Vômito

Suor e tremores

Manchas na pele

A médica infectologista Martina Zanotti aponta que, como ainda há poucas informações, não há garantia que uma pessoa com a “tripla infecção” acumule mais sintomas que um indivíduo que está com apenas uma das doenças.

“Não temos evidências que um vírus interfira no outro. Os riscos e os sintomas são os mesmos para cada doença. E o paciente pode sentir vários deles, como também não apresentar nenhum sintoma”, explica.

A infectologista orienta que o paciente deve procurar uma unidade de saúde e realizar o teste caso sinta algum dos sintomas. Só assim é possível identificar qual é a infecção e tratar a doença.

PREVENÇÃO

Enquanto a transmissão da Covid-19 e da Influenza ocorrem por partículas de saliva e secreções de pessoas infectadas que entram em contato com outra pessoa pelo ar ou superfícies contaminadas, a dengue é transmitida através da picada do mosquito Aedes Aegypti.

A prevenção contra o coronavírus e a gripe já faz parte do cotidiano desde o início da pandemia. Máscara, álcool em gel, distanciamento social, e a vacinação.