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Tripla infecção?

É possível ter Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo? Entenda

Infectologistas afirmam que é possível e que tripla infecção, apesar de rara, pode provocar agravamento do quadro; Veja como diferenciar os sintomas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 jan 2022 às 20:22

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 20:22

Afastamentos do trabalho por causa da gripe ou covid
É possível uma infecção “tripla” de Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo Crédito: Freepik
A pandemia da Covid-19 e a epidemia da Influenza já causam preocupação e lotam hospitais em algumas cidades do Espírito Santo. E com a chegada do verão, de períodos chuvosos e muito calor, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) emitiu um alerta para o aumento de casos também da dengue, transmitida através da picada do mosquito Aedes Aegypti.
A infecção pelo coronavírus e gripe ao mesmo já foi registrada e até ganhou o nome de "florona". Agora outra preocupação vem sendo debatida: é possível uma infecção “tripla” de Covid-19, gripe e dengue ao mesmo tempo?
A resposta para essa pergunta não é animadora. “É muito azar, mas é possível", afirma o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crispim Cerutti Júnior. No entanto, ele afirma que o caso é raro.
“Não é comum e ainda não tivemos registros de nenhum caso. Mas assim como é possível que uma pessoa seja contaminada pelos dois vírus (Covid-19 e Influenza), nada impede que haja uma contaminação pelos três”, completa.

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Mas os riscos para a saúde aumentam caso a pessoa contraia as três infecções ao mesmo tempo, afirma Crispim. "Há uma confluência de riscos, ou seja, há mais chances de se ter um agravamento por que os riscos se somam”, explica.
“Os sintomas da Covid e da Influenza são parecidos e difíceis de diferenciar. Já os sintomas da dengue são bem característicos e podem ser identificados pelo próprio paciente”, afirma.
Febre, por exemplo, é um sintoma das três doenças, mas manchas no corpo é um sintomas mais frequente em pessoas infectadas pela dengue.
SINTOMAS DA GRIPE 
  • Coriza 
  • Tosse com catarro 
  • Dor no corpo 
  • Dor de garganta 
  • Febre 
SINTOMAS DA COVID-19 
  • Febre 
  • Tosse 
  • Cansaço 
  • Perda de paladar ou olfato 
  • Dores de garganta 
  • Dor de cabeça 
  • Diarreia
    • SINTOMAS DA DENGUE
    • Febre
    • Dores nos músculos e ossos 
    • Dores atrás dos olhos
    • Dores nas costas
    • Dor de barriga
    • Vômito
    • Suor e tremores
    • Manchas na pele
    A médica infectologista Martina Zanotti aponta que, como ainda há poucas informações, não há garantia que uma pessoa com a “tripla infecção” acumule mais sintomas que um indivíduo que está com apenas uma das doenças.
    “Não temos evidências que um vírus interfira no outro. Os riscos e os sintomas são os mesmos para cada doença. E o paciente pode sentir vários deles, como também não apresentar nenhum sintoma”, explica.

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    A infectologista orienta que o paciente deve procurar uma unidade de saúde e realizar o teste caso sinta algum dos sintomas. Só assim é possível identificar qual é a infecção e tratar a doença.
    PREVENÇÃO
    Enquanto a transmissão da Covid-19 e da Influenza ocorrem por partículas de saliva e secreções de pessoas infectadas que entram em contato com outra pessoa pelo ar ou superfícies contaminadas, a dengue é transmitida através da picada do mosquito Aedes Aegypti.
    A prevenção contra o coronavírus e a gripe já faz parte do cotidiano desde o início da pandemia. Máscara, álcool em gel, distanciamento social, e a vacinação.
    Já para o combate a dengue é preciso atenção aos objetos que possam acumular água parada e mantê-los vazios, diminuindo assim, as chances de reprodução do mosquito.

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