Após um ano, primeira imunizada contra a Covid no ES vai vacinar o segundo neto

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O pequeno Pedro completa 10 anos em maio, e mal consegue conter a ansiedade para ser vacinado. O irmão, de 14 anos, já recebeu a primeira dose. Iolanda tem outros três netos - com 6 anos, um ano e oito meses e um bebê de dois meses.

Um pouco antes de tomar a terceira dose, da Astrazenca, Iolanda foi contaminada pela Covid. “Senti sintomas leves, só três dias de falta de paladar e um pouco de coriza. A vacina não te livra de pegar a doença, mas os sintomas são leves”, conta.

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DIAS DE MUITA LUTA ANTES DA VACINA

Há quase nove anos ela trabalha nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra – o principal centro de referência da pandemia de Covid-19 no Estado.

Lá vivenciou dias muito difíceis no início da pandemia, quando pouco se sabia sobre a doença, e o medo de contaminação era grande entre os funcionários e os pacientes, que temiam também a morte.

"Perdi a conta de quantos vi morrerem antes da vacina. Poucos que iam para a UTI sobreviviam" Iolanda Brito da Silva dos Santos, 56 anos - Técnica de enfermagem

Ela ainda mantém viva a memória do primeiro paciente que atendeu com a doença causada pelo coronavírus: “Era jovem, com 29 anos, e estava com muito medo de morrer. Eu tentava acalmá-lo. Naquela época a gente andava muito paramentada para proteção e todos trabalhavam com muita apreensão. O jovem conseguiu sobreviver, e o levei em uma cadeira de rodas para outro setor, para recuperação. Saiu com vida e fiquei muito emocionada naquela hora”, conta.

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A voz a técnica de enfermagem também fica embargada quando se lembra de uma vizinha que teve a doença. “Cuidei dela. Foram duas semanas de febre de 40 graus, perdeu todo o cabelo. No hospital, nem acreditávamos que conseguiria sobreviver, mas ela venceu”, lembra Iolanda.

O medo também era constante em casa, ao voltar do hospital, de contaminar os familiares. “Já tirava a roupa do lado de fora e seguia direto para o banheiro”, relata.

Mãe de quatro filhos, em sua casa, todos já se vacinaram. Agora só faltam os netos com menos de 10 anos.

Em suas redes sociais, Iolanda Brito postou a sua rotina no hospital na luta contra a Covid Crédito: Iolanda Brito

FUTURO É VENCER AS NOVAS VARIANTES E CONTINUAR VACINANDO

Defensora da vacina, Iolanda conta a história de uma paciente que chegou ao hospital conversando e animada, com esperança de ficar curada. Mas não foi o que aconteceu.

“O marido ficou arrasado quando recebeu a notícia do óbito. A mulher, com mais de 60 anos, não tinha se vacinado. O marido, com 76 anos, só tinha tomado a primeira dose. E contou que agora iria completar a imunização. Os filhos estavam inconsoláveis”, conta.

Com as novas variantes e com a influenza, seu setor voltou a registrar aumento do número de pacientes. “Mas nada lembra o início da pandemia”, observa Iolanda.

Para ela, de tudo o que viveu, ficou a lição de estar mais presente na vida das pessoas que ama. “Enfrentamos dias de muita luta, ficamos distantes das pessoas que amamos. Minha neta nasceu e não pude visitar, ficar perto. A lição que ficou é procurar ficar perto da família, dos amigos”, observa.

NÚMEROS DA VACINAÇÃO NO ES E BRASIL