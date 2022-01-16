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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.371 mortes e 661.762 casos confirmados

Estado registrou 409 infecções em 24 horas e nenhum óbito foi notificado, conforme dados atualizados neste domingo (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2022 às 16:39

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 16:39

Espírito Santo chegou ao total de 13.371 mortes e 661.762 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 409 infecções e nenhum óbito notificado, conforme dados divulgados na tarde deste domingo (16) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 83.136. Na sequência, aparece Vila Velha (82.686), seguida por Vitória (74.220) e Cariacica (52.278). Na quinta posição está Linhares (33.550), que fica na Região Norte do Estado.
Infecção por Covid-19 e Influenza
Infecção por Covid-19 Crédito: Pixabay
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.987 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.714. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.886 contaminações.
Até este domingo (16), mais de 2,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 617.265, sendo 322 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,02% no Estado.

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