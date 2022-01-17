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Nova variante

Epidemia de gripe: ES confirma cepa Darwin e tem "alerta redobrado"

Secretaria de Saúde divulgou informação nesta segunda-feira (17) após análise feita pela Fiocruz; testes de antígenos devem chegar até o final do mês
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 jan 2022 às 16:39

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:39

A nova variante de gripe, a cepa Darwin, teve a circulação confirmada no Espírito Santo pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que analisou dezenas de amostras capixabas. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (17).
Na coletiva de imprensa, o secretário Nésio Fernandes esclareceu que a presença da cepa já era esperada pelo governo do Estado e afirmou que a constatação serve para "redobrar a necessidade de alerta e de cuidados à população", ressaltando a concomitância do surto com a pandemia da Covid-19.
"A epidemia de Influenza não acabou e ainda gera muitos casos e internações. A Fiocruz confirmou a circulação da variante Darwin no Estado, o que já era tido como fato desde novembro. É preciso redobrar o alerta, atentando para o lavar das mãos e o uso das máscaras"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
De acordo com o último boletim divulgado pela Sesa, o Espírito Santo registrou 14 óbitos por gripe em dezembro do ano passado. Neste mês de janeiro, ainda não há registro de vida perdida para a doença, mas a pasta lembra que há problemas nos sistemas de notificação do Ministério da Saúde.
O que já é observado é o rápido aumento das infecções por Influenza. Ao longo de 2021, apenas 4,7% dos testes deram resultado positivo. Já na primeira semana deste ano, o número saltou para 55,2% – um crescimento superior a dez vezes. A expectativa é que a epidemia de gripe continue até meados de fevereiro.

CHEGADA DE TESTES PARA INFLUENZA

Também durante a coletiva desta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes adiantou que testes de antígenos para identificar a Influenza devem chegar até o final deste mês, ficando disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) no início de fevereiro deste ano, para diferenciar a Influenza da Covid-19.

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