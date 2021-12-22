Onde posso tomar vacina contra gripe ou Covid-19 na Grande Vitória?

De um lado, uma pandemia que já dura quase dois anos. De outro, um surto de gripe fora de época. Independentemente de se tratar de Covid-19 ou Influenza, a melhor resposta que a população pode dar é se vacinar — e muita gente tem procurado por essa proteção nas unidades de saúde.
Quem está em busca vale ter em mente que, desde setembro, é possível se imunizar contra ambas as doenças simultaneamente (sem os 14 dias de espera). Além disso, o intervalo para a dose de reforço contra o coronavírus é de quatro meses para os adultos e de três meses para os idosos no Espírito Santo.
Pensando nisso, a reportagem de A Gazeta fez um levantamento para indicar onde você pode tomar as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 na Grande Vitória. Em alguns municípios, é possível se imunizar contras as duas doenças virais no mesmo local, sem qualquer tipo de agendamento prévio. Confira:
CARIACICA
- Vacinação contra Covid-19 e Influenza
Onde e quando se vacinar: as duas vacinas são oferecidas em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sem agendamento prévio, de segunda a sexta-feira. Na de Campo Verde, Cariacica Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto Santana o horário de atendimento é das 7h30 às 15h30. Já nas unidades de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Valparaíso, Santa Bárbara e Itaquari o serviço é ofertado das 7h às 18h30. Até o dia 24 de dezembro também é possível se imunizar no supermercado Casagrande do bairro Cruzeiro do Sul, das 8h30 às 16h. Outra possibilidade, mediante agendamento no site para os próximos dias 25 e 26, é se imunizar no Pronto Atendimento de Bela Vista ou Trevo de Alto Lage.
É preciso agendar? Apenas para vacinação para os próximos dias 25 e 26 no PA de Bela Vista e Trevo de Alto Lage ou para quem precisa tomar a dose de reforço da Janssen.
FUNDÃO
- Vacinação contra a Covid-19
Onde e quando se vacinar: os locais e horários são definidos semanalmente pelo município. A próxima programação deve sair na segunda-feira (27).
É preciso agendar? Não.
- Vacinação contra a Influenza
Onde e quando se vacinar: o município ainda aguarda a chegada de novas doses. A retomada da vacinação está prevista para a próxima terça-feira (28).
É preciso agendar? Não.
GUARAPARI
- Vacinação contra a Covid-19
Onde e quando se vacinar: nos mutirões feitos nas unidades de saúde com sala de vacina, conforme horário particular de cada um. Nesta quinta-feira (23), será na de Santa Mônica, das 8h às 12h. É possível se vacinar também nas unidades de Setiba, Perocão, Jabaraí, Adalberto Simão Nader, Bela Vista, Amarelo, Rio Claro, Reta Grande, Camurugi, Roberto Calmon (Centro), Caic (Olaria) e Kubitschek. Além do Centro Municipal de Saúde, em Itapebussu.
É preciso agendar? Não.
- Vacinação contra a Influenza
Onde e quando se vacinar: nas unidades básicas de saúde de Setiba, Santa Mônica, Perocão, Jabaraí, Adalberto Simão Nader, Bela Vista, Amarelo, Rio Claro, Reta Grande, Camurugi, Roberto Calmon (Centro), Caic (Olaria) e Kubitschek, além do Centro Municipal de Saúde, em Itapebussu. Sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h.
É preciso agendar? Não.
SERRA
- Vacinação contra a Covid-19
Onde e quando se vacinar: nas unidades de saúde, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. Até esta quinta-feira (23) também haverá vacinação no Shopping Laranjeiras, das 9h às 16h, e no Shopping Montserrat, das 9h às 17h.
É preciso agendar? Depende. O município abre agendamentos todas as segundas e quintas-feiras, às 18h, no site oficial. Porém, também há atendimento nesses locais por livre demanda.
- Vacinação contra a Influenza
Onde e quando se vacinar: em qualquer unidade de saúde, conforme o horário particular de cada sala de imunização. Até esta quinta-feira (23), também haverá vacinação no Shopping Laranjeiras, das 9h às 16h, e no Shopping Montserrat das 9h às 17h.
É preciso agendar? Não.
VIANA
- Vacinação contra a Covid-19
Onde e quando se vacinar: nas 18 unidades de saúde do município, conforme funcionamento particular de cada uma, disponibilizado no site da prefeitura. Em geral, elas funcionam das 8h às 11h e das 13h às 15h. Nesta semana, a vacinação será de segunda a quinta-feira.
É preciso agendar? Não.
- Vacinação contra a Influenza
Onde e quando se vacinar: nas 18 unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
É preciso agendar? Não.
VILA VELHA
- Vacinação contra a Covid-19
Onde e quando se vacinar: no Ginário Presidente João Goulart (Tartarugão), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e na Vila Natalina, das 18h às 21h de segunda a sexta-feira ou das 14h às 21h aos sábados. Excepcionalmente, neste sábado (25) de Natal, não haverá vacinação.
É preciso agendar? Não.
- Vacinação contra a Influenza
Onde e quando se vacinar: em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Aos sábados, com exceção do próximo (25), também é possível se vacinar na Vila Natalina, no Parque da Prainha, das 14h às 21h.
É preciso agendar? Não.
VITÓRIA
- Vacinação contra a Covid-19
Onde e quando se vacinar: nas unidades de saúde de Andorinhas, Ilha das Caieiras, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, Bairro da Penha, Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, São Cristóvão, Forte São João, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Conquista e Itararé, conforme horário particular de cada uma. Nesta quinta-feira (23) também haverá postos volantes no Maanaim Vitória, das 8h às 15h, e no Parque Moscoso, das 16h às 20h. Já nesta sexta-feira (24), haverá vacinação das 8h às 15h, apenas no Maanaim Vitória.
É preciso agendar? Não.
- Vacinação contra a Influenza
Onde e quando se vacinar: nas unidades de saúde de Andorinhas, Ilha das Caieiras, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, Bairro da Penha, Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, São Cristóvão, Forte São João, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Conquista e Itararé. O horário de funcionamento varia, mas a maioria é de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
É preciso agendar? Não.
Atualização
24/12/2021 - 11:39
A Prefeitura de Fundão informou de que forma está sendo realizada a vacinação contra a Covid-19 e que a imunização contra a Influenza deve ser retomada na próxima terça-feira (28). O texto foi atualizado.