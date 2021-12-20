Dose de reforço contra Covid já pode ser aplicada após 4 meses no ES

A nova atualização é, segundo o governo federal, embasada em estudos sobre a ampliação da resposta imune com doses adicionais de vacinas contra a Covid-19, considerando também o cenário epidemiológico da pandemia em demais países, com aumento de casos e óbitos relacionados, principalmente, à baixa cobertura vacinal e ao surgimento da variante Ômicron, que já apresenta transmissão comunitária em São Paulo

Vacina Pfizer é usada preferencialmente na dose de reforço Crédito: Carlos Alberto Silva

No Estado, segundo a Plataforma Vacina e Confia, com a nova atualização, 802.219 capixabas nesta faixa etária já estão aptos à dose de reforço. Ainda de acordo com os dados da plataforma, pouco mais de 160 mil pessoas, entre 18 e 59 anos, já receberam esta dose.

Mesmo com a ampliação no número de capixabas aptos à dose de reforço, a Central Estadual de Rede de Frio ressalta que há doses de vacinas disponíveis tanto nas redes municipais, regionais de saúde e também na estadual. Além disso, há previsão de envio de mais de 300 mil doses da Pfizer ao Espírito Santo ainda esta semana.

Outra atualização feita no esquema vacinal é em relação ao público imunossuprimido, que receberá mais uma dose. Além do esquema primário completo e a dose adicional após 28 dias, os imunossuprimidos deverão receber uma outra dose de reforço após quatro meses de aplicação da dose adicional, se for público de 18 a 59 anos, e de três meses para idosos acima dos 60 anos.

DOSE DE REFORÇO NO ES: QUANDO É POSSÍVEL TOMAR

Idosos acima dos 60 anos: no Espírito Santo, está definido a vacinação da dose de reforço obedecendo ao intervalo de três meses após complementação do esquema primário (D2 ou dose única);

no Espírito Santo, está definido a vacinação da dose de reforço obedecendo ao intervalo de três meses após complementação do esquema primário (D2 ou dose única); População 18 anos a 59 anos: após quatro meses da complementação do esquema primário (D2 ou dose única);



após quatro meses da complementação do esquema primário (D2 ou dose única); Imunossuprimidos: além da dose de reforço inicial após 28 dias, haverá uma nova vacinação com a dose de reforço após 4 ou 3 meses dessa dose adicional para pessoas de 18 a 59 anos de idade e idosos, respectivamente.



REFORÇO NO ES PODE SER FEITO COM A MESMA MARCA DE VACINA

O Espírito Santo também autorizou o uso do esquema homólogo, ou seja, com o mesmo imunizante aplicado na primeira e segunda dose, para a dose de reforço contra a Covid-19.

O documento, publicado na última sexta-feira (17), explica que em caso de recusa dos usuários ao esquema heterólogo à dose de reforço, ou seja, com imunizante diferente do que foi utilizado para complementação do esquema primário, “fica autorizada aplicação do esquema homólogo com todos os imunizantes disponibilizados pelo Plano Nacional de Imunização, com exceção das gestantes e puérperas que deverão receber o reforço somente com a Pfizer”.

A resolução ressalta, entretanto, que o reforço vacinal heterólogo deverá ser adotado como esquema preferencial, como explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. “O reforço vacinal heterólogo apresenta melhor desempenho no estímulo à resposta do sistema imunológico. Nossa posição é de recomendação explícita do esquema heterólogo, mas em último caso, diante da recusa, o paciente poderá optar por se vacinar com a mesma vacina que tomou na D1 e D2”, disse.