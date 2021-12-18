Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

Reforço contra Covid no ES pode ser com vacina igual às doses iniciais

O esquema homólogo foi permitido em resolução divulgada pela Sesa; exceção é para grávidas e puérperas, que devem ser imunizadas só com a da Pfizer
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 dez 2021 às 20:14

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 20:14

Vacina Astrazeneca
Reforço poderá ser aplicado com vacinas iguais às da 1ª e 2ª doses no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo autorizou a utilização do esquema homólogo para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19, o que significa que imunizantes da  mesma fabricante poderão ser usados para completar o esquema vacinal com a terceira dose. A resolução da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi publicada nesta sexta-feira (17).

Arquivos & Anexos

Resolução permite esquema homólogo de vacinação contra a Covid-19 no ES

O esquema homólogo para 3ª dose foi permitido em resolução divulgada pela Sesa nesta sexta-feira (17); exceção é para grávidas e puérperas, que deverão receber Pfizer no reforço
Tamanho do arquivo: 991kb
Baixar
Conforme a resolução da Sesa, caso haja a recusa pela utilização de um imunizante diferente na aplicação da terceira dose da vacina, poderá ser administrada uma vacina do mesmo fabricante da primeira e segunda doses. A exceção, como consta no documento, são grávidas e puérperas, que deverão receber o reforço somente com a Comirnaty, vacina produzida pela Pfizer.
A resolução ressalta, no entanto, que a preferência deve ser adotar o esquema vacinal heterólogo, ou seja, com vacinas diferentes na dose de reforço em relação a primeira e segunda doses.
Em publicação no Twitter, o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o esquema heterólogo apresenta melhor desempenho no estímulo à resposta do sistema imunológico e recomenda a aplicação de uma vacina diferente na aplicação da dose de reforço. O secretário, porém, abriu a possibilidade de completar o esquema vacinal com doses de fabricantes iguais.
"Nossa posição é de recomendação explícita do esquema heterólogo, mas em último caso, diante de recusa, o paciente poderá optar por vacinar-se com a mesma vacina que tomou na D1+D2. Importa ampliar a cobertura de très doses com máxima adesão da população", disse, na publicação.

Veja Também

Covid-19: ES registra 13.272 mortes e 626.709 casos confirmados

"A vacina foi fundamental", diz epidemiologista do ES que teve Covid-19 nos EUA

Covid-19: pela 4ª semana seguida, ES tem todas cidades em risco baixo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados