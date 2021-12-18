Reforço contra Covid no ES pode ser com vacina igual às doses iniciais

Reforço poderá ser aplicado com vacinas iguais às da 1ª e 2ª doses no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo autorizou a utilização do esquema homólogo para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 , o que significa que imunizantes da mesma fabricante poderão ser usados para completar o esquema vacinal com a terceira dose. A resolução da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) foi publicada nesta sexta-feira (17).

Arquivos & Anexos Resolução permite esquema homólogo de vacinação contra a Covid-19 no ES O esquema homólogo para 3ª dose foi permitido em resolução divulgada pela Sesa nesta sexta-feira (17); exceção é para grávidas e puérperas, que deverão receber Pfizer no reforço Tamanho do arquivo: 991kb Baixar

Conforme a resolução da Sesa, caso haja a recusa pela utilização de um imunizante diferente na aplicação da terceira dose da vacina, poderá ser administrada uma vacina do mesmo fabricante da primeira e segunda doses. A exceção, como consta no documento, são grávidas e puérperas, que deverão receber o reforço somente com a Comirnaty, vacina produzida pela Pfizer.

A resolução ressalta, no entanto, que a preferência deve ser adotar o esquema vacinal heterólogo, ou seja, com vacinas diferentes na dose de reforço em relação a primeira e segunda doses.

O reforço vacinal heterólogo apresenta melhor desempenho no estímulo a resposta do sistema imunológico.



Recomendamos expressamente o seu uso no programa estadual de imunização contra a Covid19.



No entanto, parte da população se recusa em recebê-lo.https://t.co/rxy65YVHJ9 — Nésio Fernandes (@dr_nesio) December 18, 2021

Em publicação no Twitter, o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o esquema heterólogo apresenta melhor desempenho no estímulo à resposta do sistema imunológico e recomenda a aplicação de uma vacina diferente na aplicação da dose de reforço. O secretário, porém, abriu a possibilidade de completar o esquema vacinal com doses de fabricantes iguais.