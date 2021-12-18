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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.272 mortes e 626.709 casos confirmados

Estado registrou um óbito e 173 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados neste sábado (18) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 19:04

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 dez 2021 às 19:04
Arte covid-19 para capa do site
A Covid-19 já alcançou mas de 626 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Espírito Santo chegou ao total de 13.272 mortes e 626.709 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados um óbito e 173 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde deste sábado (18) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.562. Na sequência, aparece Vila Velha (78.850), seguida por Vitória (68.460) e Cariacica (48.111). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.139), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.799 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.030. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.125 contaminações.
Até este sábado, mais de 2,33 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 605.171, sendo 135 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Conforme consta no Painel Vacinação da Sesa, o Espírito Santo já aplicou 6.255.559 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 3.115.630 foram destinadas à primeira dose do imunizante e 2.563.263 para a segunda dose. Além disso, 105.014 doses únicas foram administradas e outras 482.652 doses de reforço foram aplicadas.

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