Covid-19: ES registra 13.272 mortes e 626.709 casos confirmados

A Covid-19 já alcançou mas de 626 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Espírito Santo chegou ao total de 13.272 mortes e 626.709 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados um óbito e 173 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde deste sábado (18) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.562. Na sequência, aparece Vila Velha (78.850), seguida por Vitória (68.460) e Cariacica (48.111). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.139), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.799 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.030. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.125 contaminações.

Até este sábado, mais de 2,33 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 605.171, sendo 135 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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