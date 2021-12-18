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Proteção contra a ômicron

Intervalo da 3ª dose da vacina contra covid-19 será de quatro meses

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a redução do prazo em um mês pelas redes sociais; portaria com a alteração será publicada na segunda-feira (20)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 dez 2021 às 17:57

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 17:57

Aplicadoras de vacina preparam dose
Aplicadoras de vacina preparam dose: intervalo para o reforço será reduzido no país Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Ministério da Saúde vai reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 de cinco para quatro meses. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Twitter.
Segundo o ministro, a portaria com essa alteração será publicada na próxima segunda-feira (20).
“Para ampliar a proteção contra a variante Ômicron vamos reduzir o intervalo de aplicação da 3ª dose de cinco para quatro meses. A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco”, escreveu, na rede social.
“Informem-se sobre o calendário vacinal de seu município e veja se já chegou a sua vez”, acrescentou.

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