Mesmo sem sintomas, famílias devem fazer teste de Covid antes das festas de Natal

A Gazeta e na Em entrevista exclusiva parae na Rádio CBN Vitória nesta terça (21) , o secretário orientou que as famílias realizem teste de Covid-19 antes das celebrações de Natal mesmo sem a presença de sintomas.

Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde Crédito: Vitor Jubini

Nésio destacou que todas as recomendações são feitas com base nas evidências do momento e ponderando que a variante Ômicron é mais transmissível que a variante Delta.

Ele explicou que em ambientes com melhor cobertura vacinal e com grande exposição prévia da população ao vírus original, o impacto da Ômicron nas taxas de mortalidade não é tão grande em comparação com territórios com baixa cobertura vacinal.

"Para as festas de final de ano nós recomendamos que as famílias não façam festas com grande quantidade de pessoas. Principalmente quem for visitar pessoas idosas ou com comorbidades. E recomendamos também que façam o teste de Covid antes das celebrações" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

No Espírito Santo , tanto o teste de antígeno quanto o teste RT-PCR são amplamente oferecidos em todos os municípios do Estado, na rede pública de saúde.

O secretário também reforçou o pedido para que as pessoas que não se vacinaram ainda, o façam. "Se tem algum familiar que não quis se vacinar, estimule que ele se vacine. Ainda tem tempo, as vacinas estão disponíveis."

EPIDEMIA DE GRIPE E H3N2

A Sesa afirmou que, até o momento, não há confirmação de que a cepa que está circulando no Espírito Santo é a mesma que tem sido observada nos demais Estados.

Sobre os testes para tentar identificar a cepa Darwin no Estado, a Sesa informou que "aguarda resultados de sequenciamentos genéticos que foram encaminhados para a Fiocruz" e que "guarda o restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado".

SINTOMAS SÃO PARECIDOS, MAS É POSSÍVEL DIFERENCIAR

Apesar de ser uma variante diferente da gripe, a infectologista Rubia Miossi afirma que praticamente não há diferenças entre os sintomas de Influenza. “A cepa de H3N2 Darwin é de fato nova, mas os sintomas são os mesmos da gripe. O vírus continua sendo Influenza”, disse.

Os sintomas também são parecidos com outra nova variante que também tem causado preocupação, a Ômicron, da Covid-19. Segundo o infectologista Paulo Mendes Peçanha, as duas infecções podem ser inicialmente confundidas, mas há formas de se diferenciar.

“No início, as duas apresentam sintomas muito semelhantes. Congestão nasal, febre, dores no corpo e na garganta, tosse, cansaço. O que se diferencia é que a gripe costuma melhorar depois de cinco dias, já a Covid piora a partir da segunda semana e perdura por muito mais tempo.”

Já entre as outras variantes do coronavírus o médico explica que é mais fácil diferenciar. “A cepa original da Covid-19 e a Delta se diferenciam pela perda de paladar e olfato, por exemplo, que são muito característicos", diz.

Influenza e Ômicron:

Congestão nasal

Febre

Dor no corpo

Dor na garganta

Tosse

Cansaço

Diferença: Os sintomas da gripe costumam melhorar depois de cinco dias, já os sintomas da variante Ômicron perduram por semanas e podem piorar.