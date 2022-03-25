ES segue com 12 cidades em risco muito baixo para transmissão da Covid

O novo mapa de risco do Espírito Santo, que classifica a transmissão do coronavírus, segue com 12 cidades em risco muito baixo para a transmissão da Covid-19. A quantidade de municípios na cor azul é a mesma da última classificação e todos os outros estão no risco baixo, de cor verde. O 100º mapa de risco foi divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (25) pelo governo do Estado, e ficará em vigor da próxima segunda-feira (28) até o domingo seguinte, dia 3 de abril. O uso de máscara segue sem ser obrigatório, mas recomendado, em locais abertos.
Como o mapa de risco segue com 12 cidades em risco baixo nas regiões Central Serrana e Sudoeste Serrana e esse grau retira a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados, além de não exigir o passaporte vacinal, essas regras valem para os municípios localizados pessas áreas.
O QUE MUDOU:
- Migração do risco baixo para o moderado: Não há cidades em risco moderado
- Recuou do risco moderado para o baixo: Não havia cidades em risco moderado.
- Migração para o risco muito baixo: Não houve mudança.
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco moderado: Não há cidades em risco moderado.
- Risco baixo: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
- Risco muito baixo: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso. No início de março, a classificação voltou a ser utilizada.
ES segue com 12 cidades em risco muito baixo para transmissão da Covid