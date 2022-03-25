Covid: em queda, média móvel de mortes no ES chega a três em 14 dias

As mortes divulgadas no Painel Covid-19 diariamente não necessariamente representam aquelas que aconteceram 24 horas, mas sim as que foram divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) naquele dia. Ou seja, os 598 óbitos de fevereiro foram divulgados ao longo do mês, mas não necessariamente se referem àqueles que aconteceram nos 28 dias.

Por exemplo: no dia 1º de fevereiro, foram divulgadas 28 mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de fevereiro. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em janeiro, mas só foi notificada no dia 1º.

Isso explica a diferença entre as mortes contabilizadas pela Sesa e pelo IJSN. A secretaria considera 598 óbitos em fevereiro, pois foram notificados entre os 28 dias do mês, enquanto o instituto utiliza as mortes que realmente aconteceram no período.

A média móvel de mortes toma como base para o cálculo a quantidade de mortes que realmente aconteceram nos últimos 14 dias.