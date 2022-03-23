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Tríplice viral

ES antecipa vacinação contra sarampo para profissionais da saúde

Apesar de campanha nacional começar em abril, no Espírito Santo, publicou começou a ser vacinado nesta quarta-feira (23). Já a imunização de crianças contra a doença começa em maio
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 mar 2022 às 20:30

Publicado em 23 de Março de 2022 às 20:30

Vacinas servem como escudo para proteção contra doenças
Tríplice Viral começa a ser aplicada no ES dias antes de campanha nacional para profissionais da saúde Crédito: Pexels
ES antecipa vacinação contra sarampo para profissionais da saúde
Espírito Santo antecipou a primeira etapa de vacinação contra o sarampo para os profissionais da saúde e já iniciou, nesta quarta-feira (23), a imunização desse público. A campanha nacional acontece entre 4 de abril e 3 de junho deste ano, mas a imunização já começou nesta quarta-feira (23) em território capixaba, Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), esta fase segue até o dia 2 de maio e, a partir do dia 3, começam a ser vacinadas as crianças de seis meses a menores de cinco anos.
Dados do Ministério da Saúde apontam que 365 mil pessoas no Estado estão aptas a receber a vacina da Tríplice Viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Neste ano, segundo a Sesa, a mobilização contra o sarampo ocorrerá junto com a Campanha de Vacinação contra a Influenza, que começa no mesmo dia no Brasil. Ao todo, 12,9 milhões de crianças entre seis meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), além de trabalhadores da saúde, devem ser vacinados.
CALENDÁRIO
  • Até 2 de maio: vacinação dos trabalhadores da saúde — com a primeira etapa da vacinação contra influenza;
  • De 3 de maio a 3 de junho: campanha de seguimento contra o sarampo para crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) — com a segunda etapa da vacinação contra influenza.
A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, destacou que o sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano.
“É importante que a população, em especial os pais de crianças de seis meses a menores de cinco anos, levem seus filhos à unidade de saúde mais próxima para receber também esta dose. A vacina contra o sarampo é uma estratégia já incorporada desde a década de noventa. É segura e auxilia a controlar surtos de sarampo, reduzir internações, complicações e óbitos”, afirmou.

SEM CASOS CONFIRMADOS, MAS ABAIXO DA METADE DE VACINAÇÃO

No Espírito Santo, segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), a cobertura vacinal da Tríplice Viral em 2021 foi de 72,62%. A meta de cobertura ideal estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%.
Em relação aos casos, o Estado registrou em 2022, até a semana epidemiológica 10, cinco casos suspeitos. Não há casos confirmados. Em relação aos anos anteriores, foram 41 casos suspeitos em 2021 e 48 casos suspeitos em 2020. Todos foram descartados e nenhum confirmado.
Em 2019, foram confirmados quatro casos importados de sarampo, dos 304 casos suspeitos. Casos importados são aqueles de pessoas que adquiriram a doença em viagem a Estados com surto.

O QUE É TRÍPLICE VIRAL?

A tríplice viral é uma vacina atenuada, que contém vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba. No Espírito Santo, a vacina é aplicada em profissionais da saúde e crianças com idades entre seis meses e cinco anos.

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