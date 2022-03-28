Covid-19: 35 cidades do ES podem atingir risco muito baixo em 10 dias

Nos próximos dez dias, pelo menos mais 35 cidades do Espírito Santo poderão alcançar o risco muito baixo para a transmissão da Covid-19 , classificação que é permanente — e que permite que uso de máscaras deixe de ser obrigatório até mesmo em locais fechados e o passaporte vacinal não seja exigido.

Secretário da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário Luiz Carlos Reblin durante coletiva de impresa Crédito: Divulgação | Sesa

A declaração foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28). As cidades fazem parte de quatro microrregiões: Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste e Litoral Sul. Confira quais são:

Caparaó: Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Alegre, Dores do Rio Preto, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado;

Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Alegre, Dores do Rio Preto, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado; Rio Doce: Sooretama, Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu



Sooretama, Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu Centro-Oeste: Alto Rio Novo, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e São Roque do Canaã;



Alto Rio Novo, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e São Roque do Canaã; Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.



80% da população adulta com a primeira e a segunda doses ou dose única

90% da população de 12 a 17 anos com a primeira dose

90% da população idosa com a dose de reforço

Segundo Nésio, a depender do avanço da imunização, outras microrregiões também poderão chegar ao risco muito baixo em um mês. "As demais (microrregiões) também poderão alcançar ainda neste mês o risco muito baixo, dependendo da mobilização por vacinação da população idosa e dos adolescentes", frisou.

Praia de Urussuquara fica em Linhares, uma das cidades que devem alcançar o risco muito baixo Crédito: Fernando Madeira

NOVO MUTIRÃO DE VACINAÇÃO

Para incentivar a imunização da população, o governo estadual pretende reunir os municípios em um novo mutirão no próximo final de semana. Além da Covid-19, a vacina contra a Influenza também deverá ser oferecida.

"Nós estamos lançando mais uma semana temática com o tema de vacinação das crianças e com o segundo reforço dos idosos. A aplicação do segundo reforço também irá mobilizar os idosos que estão em atraso na aplicação da segunda e terceira doses. Acreditamos que esta semana poderá ser mais uma de êxito na vacinação. Novamente, na sexta-feira (1º) e no sábado (2), praticamente todos os municípios estarão adotando um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Ainda de acordo com Nésio, o estado possui cerca de 500 mil testes de Covid-19 para serem disponibilizados à população.

DIAS SEM MORTES NO ES

Com o cenário de queda de número de casos e de mortes provocadas pela Covid-19, o secretário acredita que, em breve, o Estado não contabilizará mais óbitos todos os dias.

"Nós poderemos ter, nos próximos 21 dias, o início dos dias sem mortes no Espírito Santo. Isso, sem dúvidas, será algo a ser alcançado graças ao esforço para a vacinação" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde