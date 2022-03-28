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Mais 4 microrregiões

Covid-19: 35 cidades do ES podem atingir risco muito baixo em 10 dias

Declaração foi feita pelo secretário da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa nesta segunda (28). Na ocasião, também foi anunciado novo mutirão de vacinação no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2022 às 18:36

Publicado em 28 de Março de 2022 às 18:36

Nos próximos dez dias, pelo menos mais 35 cidades do Espírito Santo poderão alcançar o risco muito baixo para a transmissão da Covid-19, classificação que é permanente — e que permite que uso de máscaras deixe de ser obrigatório até mesmo em locais fechados e o passaporte vacinal não seja exigido.
À esquerda, o secretário Nésio Fernandes; à direita, o subsecretário Luiz Carlos Reblin
Secretário da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário Luiz Carlos Reblin durante coletiva de impresa Crédito: Divulgação | Sesa
A declaração foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28). As cidades fazem parte de quatro microrregiões: Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste e Litoral Sul. Confira quais são:
  • Caparaó: Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Alegre, Dores do Rio Preto, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado;
  • Rio Doce: Sooretama, Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu
  • Centro-Oeste: Alto Rio Novo, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e São Roque do Canaã;
  • Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.
Atualmente, 12 cidades estão permanentemente classificadas com risco muito baixo. Para alcançar esse nível, é preciso atingir os seguintes percentuais de vacinação:
  • 80% da população adulta com a primeira e a segunda doses ou dose única
  • 90% da população de 12 a 17 anos com a primeira dose
  • 90% da população idosa com a dose de reforço
Segundo Nésio, a depender do avanço da imunização, outras microrregiões também poderão chegar ao risco muito baixo em um mês. "As demais (microrregiões) também poderão alcançar ainda neste mês o risco muito baixo, dependendo da mobilização por vacinação da população idosa e dos adolescentes", frisou.
Praia de Urussuquara, em Linhares
Praia de Urussuquara fica em Linhares, uma das cidades que devem alcançar o risco muito baixo Crédito: Fernando Madeira

NOVO MUTIRÃO DE VACINAÇÃO

Para incentivar a imunização da população, o governo estadual pretende reunir os municípios em um novo mutirão no próximo final de semana. Além da Covid-19, a vacina contra a Influenza também deverá ser oferecida.
"Nós estamos lançando mais uma semana temática com o tema de vacinação das crianças e com o segundo reforço dos idosos. A aplicação do segundo reforço também irá mobilizar os idosos que estão em atraso na aplicação da segunda e terceira doses. Acreditamos que esta semana poderá ser mais uma de êxito na vacinação. Novamente, na sexta-feira (1º) e no sábado (2), praticamente todos os municípios estarão adotando um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Ainda de acordo com Nésio, o estado possui cerca de 500 mil testes de Covid-19 para serem disponibilizados à população.

DIAS SEM MORTES NO ES

Com o cenário de queda de número de casos e de mortes provocadas pela Covid-19, o secretário acredita que, em breve, o Estado não contabilizará mais óbitos todos os dias.
"Nós poderemos ter, nos próximos 21 dias, o início dos dias sem mortes no Espírito Santo. Isso, sem dúvidas, será algo a ser alcançado graças ao esforço para a vacinação"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Com informações do G1 ES

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