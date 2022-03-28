Covid-19: 35 cidades do ES podem atingir risco muito baixo em 10 dias

Nos próximos dez dias, pelo menos mais 35 cidades do Espírito Santo poderão alcançar o risco muito baixo para a transmissão da Covid-19, classificação que é permanente — e que permite que uso de máscaras deixe de ser obrigatório até mesmo em locais fechados e o passaporte vacinal não seja exigido.
A declaração foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28). As cidades fazem parte de quatro microrregiões: Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste e Litoral Sul. Confira quais são:
- Caparaó: Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Alegre, Dores do Rio Preto, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado;
- Rio Doce: Sooretama, Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu
- Centro-Oeste: Alto Rio Novo, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e São Roque do Canaã;
- Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.
Atualmente, 12 cidades estão permanentemente classificadas com risco muito baixo. Para alcançar esse nível, é preciso atingir os seguintes percentuais de vacinação:
- 80% da população adulta com a primeira e a segunda doses ou dose única
- 90% da população de 12 a 17 anos com a primeira dose
- 90% da população idosa com a dose de reforço
Segundo Nésio, a depender do avanço da imunização, outras microrregiões também poderão chegar ao risco muito baixo em um mês. "As demais (microrregiões) também poderão alcançar ainda neste mês o risco muito baixo, dependendo da mobilização por vacinação da população idosa e dos adolescentes", frisou.
NOVO MUTIRÃO DE VACINAÇÃO
Para incentivar a imunização da população, o governo estadual pretende reunir os municípios em um novo mutirão no próximo final de semana. Além da Covid-19, a vacina contra a Influenza também deverá ser oferecida.
"Nós estamos lançando mais uma semana temática com o tema de vacinação das crianças e com o segundo reforço dos idosos. A aplicação do segundo reforço também irá mobilizar os idosos que estão em atraso na aplicação da segunda e terceira doses. Acreditamos que esta semana poderá ser mais uma de êxito na vacinação. Novamente, na sexta-feira (1º) e no sábado (2), praticamente todos os municípios estarão adotando um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza"
Ainda de acordo com Nésio, o estado possui cerca de 500 mil testes de Covid-19 para serem disponibilizados à população.
DIAS SEM MORTES NO ES
Com o cenário de queda de número de casos e de mortes provocadas pela Covid-19, o secretário acredita que, em breve, o Estado não contabilizará mais óbitos todos os dias.
"Nós poderemos ter, nos próximos 21 dias, o início dos dias sem mortes no Espírito Santo. Isso, sem dúvidas, será algo a ser alcançado graças ao esforço para a vacinação"
Com informações do G1 ES