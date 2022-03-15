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Imunização

ES vacina quase 13 mil crianças em 2 dias de mutirão contra a Covid-19

Com as vacinas aplicadas, o Espírito Santo chegou a 40% das crianças imunizadas com ao menos uma dose. Meta do mutirão era vacinar 65 mil crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2022 às 21:36

Publicado em 14 de Março de 2022 às 21:36

Vitória já começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos.
Crianças de 5 a 11 anos sendo vacinadas em Vitória Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória
Quase 13 mil crianças foram vacinadas contra a Covid-19 entre sexta-feira (11) e sábado (12) no Espírito Santo, em mutirão organizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população de 5 a 11 anos. Com as vacinas aplicadas nos dois dias, o Estado chegou a 40% das crianças imunizadas com ao menos uma dose. A meta do mutirão era vacinar 65 mil crianças, como anunciado pelo secretário Nésio Fernandes.
Crianças imunizadas no ES, segundo o Painel Vacina e Confia:
  • 40%, o que corresponde a 159 mil crianças, tomaram a 1ª dose
  • 7%, o que corresponde a 23 mil crianças, tomaram as duas doses
Apesar de ter como alvo as crianças, o mutirão em diversas cidades do Estado disponibilizou doses para pessoas de outras idades. Ao todo, foram 37.106 vacinas aplicadas contra a Covid-19. Foram administradas primeira e segunda doses, além da dose de reforço, confirme a faixa etária. Não havia necessidade de agendamento.
Todas as regiões de Saúde do Estado receberam a visita de um representante da Sesa como parte da ação mobilizadora. As equipes de subsecretários, superintendentes, diretores, gerentes/coordenadores se dividiram nas visitas, chegando a alcançar 53 municípios nos dois dias.
Ao longo das visitas nas cidades, Nésio Fernandes discutiu com os secretários municipais e prefeitos novas ações para aumentar a cobertura vacinal nos locais, além de projetos futuros para aumentar a assistência à sociedade na área da saúde.
ES vacina quase 13 mil crianças em 2 dias de mutirão contra a Covid-19

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