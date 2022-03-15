ES vacina quase 13 mil crianças em 2 dias de mutirão contra a Covid-19

Crianças de 5 a 11 anos sendo vacinadas em Vitória Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória

Crianças imunizadas no ES, segundo o Painel Vacina e Confia:

40%, o que corresponde a 159 mil crianças, tomaram a 1ª dose

7%, o que corresponde a 23 mil crianças, tomaram as duas doses

Apesar de ter como alvo as crianças, o mutirão em diversas cidades do Estado disponibilizou doses para pessoas de outras idades. Ao todo, foram 37.106 vacinas aplicadas contra a Covid-19. Foram administradas primeira e segunda doses, além da dose de reforço, confirme a faixa etária. Não havia necessidade de agendamento.

Todas as regiões de Saúde do Estado receberam a visita de um representante da Sesa como parte da ação mobilizadora. As equipes de subsecretários, superintendentes, diretores, gerentes/coordenadores se dividiram nas visitas, chegando a alcançar 53 municípios nos dois dias.

Ao longo das visitas nas cidades, Nésio Fernandes discutiu com os secretários municipais e prefeitos novas ações para aumentar a cobertura vacinal nos locais, além de projetos futuros para aumentar a assistência à sociedade na área da saúde.