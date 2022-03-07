Carnaval de Vitória foi adiado para abril devido à quarta onda da Covid-19 no Estado Crédito: Arquivo/AG

Após um pico de casos na quarta onda de transmissão da Covid-19 no início de 2022, o Espírito Santo vivencia agora uma fase de queda sustentada de novos infectados, internações e mortes. Se o Estado mantiver esse ritmo de redução e estabelecer níveis mais baixos nos indicadores da doença, grandes eventos, como o Carnaval de Vitória , estarão liberados a partir de abril. Flexibilizações mais amplas também dependem do aumento do número de pessoas vacinadas.

Essa é a perspectiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ao analisar os dados da pandemia em território capixaba. Ao ser questionado sobre o Carnaval de Vitória, transferido de fevereiro para o próximo mês, o secretário Nésio Fernandes disse, em entrevista coletiva, que abril deve ser marcado por mais flexibilizações.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES planeja liberação de grandes eventos a partir de abril

"Foi adequada e oportuna a transferência da realização do carnaval para abril. Entendemos que será um mês de melhor estabilidade do comportamento de transmissão da doença no Estado e, caso não tenhamos novas características da doença manifestas, como circulação de outra variante e algum escape vacinal significativo, devemos ter no início do próximo mês um cenário favorável para a realização de grandes eventos e atividades de entretenimento autorizadas de maneira mais ampla", frisa o secretário.

No entanto, reforça Nésio Fernandes, para isso acontecer é necessário que, ao longo do mês de março, haja um grande esforço e mobilização para ampliar a vacinação.

"Para reduzir a quantidade de pessoas em atraso, ampliar a vacinação da terceira dose na população apta a recebê-la e também a vacinação dos adolescentes e nossas crianças " Nésio Fernandes - Secretário da Saúde

O secretário falou que, no momento, há 40 mil doses para a segunda aplicação em crianças que estão com o esquema de imunização contra a Covid-19 atrasado. Por essa razão, inclusive, será feito um mutirão na sexta (11) e sábado (12) na expectativa de alcançar esse público da faixa de 5 a 11 anos, cuja adesão é considerada baixa pela Sesa.