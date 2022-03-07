Onze crianças perderam a vida para a Covid no ES durante a quarta onda

Onze crianças morreram de Covid em dois meses no ES Crédito: Pixabay

Em janeiro e fevereiro deste ano, o Espírito Santo registrou 11 mortes de crianças por Covid . Os casos ocorreram durante a quarta onda da pandemia, provocada principalmente pela transmissão comunitária da variante Ômicron. Entre as vítimas, 73% delas tinham menos de 1 ano, o que corresponde a oito crianças.

Reunindo todas as faixas etárias, foram 709 mortes nos dois primeiros meses do ano, segundo números apresentados pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (7).

73% Das crianças que morreram de Covid no período tinham menos de 1 ano de idade

Diferentemente dos adultos e idosos, as oito crianças crianças menores de um ano que morreram em decorrência da Covid não tinham recebido qualquer dose de vacina. Isso porque a vacinação no Brasil está disponível apenas aos pequenos acima dos 5 anos. A imunização é a principal forma de evitar mortes e o desenvolvimento para quadros graves da doença.

Não foi informado durante a coletiva a idade exata de todas as 11 crianças que morreram no período, tampouco se elas tinham alguma comorbidade.

ES PLANEJA MUTIRÃO PARA ACELERAR VACINAÇÃO PEDIÁTRICA

Com a adesão à vacinação abaixo dos 40% entre aqueles maiores de 5 anos, o Espírito Santo irá promover um mutirão nos próximos dias 11 (sexta) e 12 (sábado). O objetivo, segundo Nésio Fernandes, é vacinar 65 mil crianças em dois dias. O mutirão foi pactuado com municípios capixabas.

O secretário aponta que a desinformação atrapalha a vacinação de crianças. Antes do início do mutirão, o governo do Estado pretende promover campanhas durante a semana alertando sobre a segurança do imunizante.