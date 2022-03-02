Covid-19: mortes no ES triplicam em fevereiro em relação a janeiro

Os dados usados nesta reportagem de A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Ou seja, os 598 óbitos de fevereiro foram divulgados ao longo do mês, mas não necessariamente se referem àqueles que aconteceram nos 28 dias



Por exemplo: no dia 1º de fevereiro, foram divulgadas 28 mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de fevereiro. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em janeiro, mas só foi notificada no dia 1º.

A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.

