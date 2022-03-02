Covid-19: mortes no ES triplicam em fevereiro em relação a janeiro

As mortes causadas pelo coronavírus
triplicaram no Espírito Santo
na comparação entre os dois primeiros meses deste ano. Ao longo de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa
) divulgou 598 óbitos – um aumento de 206% em relação a janeiro, quando foram contabilizados 195.
Em entrevista para A Gazeta, o secretário Nésio Fernandes fez um desabafo sobre o comportamento de muitos capixabas, que passaram a ter uma menor percepção de risco, agindo de maneiras inadequadas diante do perigo real da Covid-19, inclusive no que diz respeito à vacinação.
Segundo ele, houve uma desaceleração na procura pelos imunizantes contra a Covid-19 e uma flexibilização imprópria no uso da máscara – duas proteções essenciais. "O isolamento também não tem tido a mesma disciplina. Precisamos rever isso, como população", defendeu.
Nesse sentido, o secretário ainda lembrou de um pronunciamento feito em janeiro, no qual ele alertou que a população não poderia subestimar a variante Ômicron
, mesmo que esta fosse apontada como menos letal que outras cepas do coronavírus. Isso porque a cobertura vacinal não era alta o suficiente.
Apesar do aumento nos óbitos, o Espírito Santo vive, desde a semana passada, "uma queda sustentada de casos, internações e óbitos
por Covid-19", segundo a Sesa. Esse cenário já impactou o número de infecções divulgadas em fevereiro, que foi de 172 mil – uma diminuição de 20% em relação a janeiro.
De acordo com especialistas ouvidos por A Gazeta, não há nada de anormal nos comportamentos distintos entre casos e mortes. Trata-se do intervalo entre as infecções e os consequentes óbitos, além do comportamento da Ômicron, cuja transmissão tinha aumentado, mas vem reduzindo significativamente.
Embora haja essa tendência de queda, tanto o infectologista Paulo Peçanha quanto a epidemiologista Ethel Maciel alertaram para possíveis mudanças devido às comemorações no período do carnaval
. Ambos acreditam em novo aumento de infecções nas próximas semanas.
Na visão da epidemiologista Ethel, esse novo recrudescimento da pandemia não deve ser tão explosivo quanto a quarta onda, tendo em vista a quantidade de pessoas já infectadas pela Ômicron no final do ano. Ainda assim, afirmou que a recuperação da curva da pandemia seja mais lenta que o previsto.
A expectativa é praticamente a mesma da Sesa, que prevê uma piora no futuro próximo. "Mas, desta vez, não deve ser explosivo como na terceira e quarta ondas. O impacto em internações e óbitos deve ser menor. A oscilação será dentro da nossa capacidade assistencial", ressaltou Nésio.