Grande Vitória tem novos pontos para testagem de Covid; veja lista

Teste de Covid-19 Crédito: Myke Sena/MS

Os novos postos estão em Cariacica, Serra e Vila Velha. Alguns pontos de testagem do Estado exigem agendamento. Outros, em sua maioria oferecendo testes de antígeno, funcionam em livre demanda. Chegou, testou, pegou o resultado!

VEJA OS QUATRO NOVOS PONTOS DE TESTAGEM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Cariacica. O atendimento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Arena Jacaraípe, na Serra. O atendimento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

O serviço será por livre demanda, com expectativa de 300 coletas por dia em cada local. Os novos pontos estratégicos, em Cariacica e na Serra, contam com as unidades móveis de testagem, onde permanecerão até o próximo dia 05 de março.

Centro Universitário Salesiano (UniSales), em Vitória, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O público interno poderá ter acesso ao local por meio da entrada principal, localizada na Avenida Beira Mar. Testagem será por livre demanda. Serão distribuídas em média 200 senhas por dia, de acordo com a ordem de chegada.

Terminal de Campo Grande, em Cariacica, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Testagem em livre demanda.

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DE TESTAGEM DO ESTADO

Hospital Jayme Santos Neves (HJSN): de segunda a segunda, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h. Somente teste de antígeno.

Aeroporto de Vitória: de segunda a segunda, 24h por dia. Testagem apenas por agendamento e para pessoas que desembarcam. Também é realizado RT-PCR àqueles que necessitam desse tipo de exame por questões específicas, como viagens ao exterior, eventos, comprovação em locais de trabalho, entre outros.

Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa): de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13 às 15h.

Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes): de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Testes de antígeno.

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Campus de Goiabeiras: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Somente testes de antígeno.

Universidade Vila Velha (UVV): de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Somente teste de antígeno.

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba): de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Testes de antígeno.

Hospital Estadual Central (HEC): de segunda a segunda, das 13h às 18h. Testes de antígeno.

Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS): de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h. Testes de antígeno.

Faculdade Multivix, no Campus de Vitória: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Testes de antígeno.

Rodoviária de Vitória: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Testes de antígeno.

Rodoviária de Colatina: de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h; na sexta-feira das 8h às 12h. Testes de antígeno.

SAIBA COMO VERIFICAR OS PONTOS DE TESTAGEM NA SUA CIDADE

O Governo do Estado, junto aos 78 municípios capixabas, ampliou a oferta de testagem contra a Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

TESTES NA SUA CIDADE O cidadão pode identificar os mais de 900 pontos ofertados em www.vacinaeconfia.es.gov.br Clique em "Pontos de testagem Covid-19" e verifique os pontos Ao passar o mouse no mapa do Espírito Santo ou clicar, pelo celular, em um município, você irá identificar os pontos por município. Não é possível agendar testagem, mas você pode conferir onde procurar o teste de Covid.