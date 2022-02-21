Teste de Covid: número de casos em queda no ES Crédito: Shutterstock

Em entrevista nesta segunda-feira (21), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou, no entanto, que já há uma preocupação das autoridades sanitárias de uma nova onda provocada pela subvariante da Ômicron, chamada de BA.2, que já foi confirmada no Brasil . Diante disso, segundo ele, um novo pico pode acontecer nos próximos 90 dias, sobretudo entre março e abril.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES tem queda de casos, mas subvariante pode provocar novo pico

Durante a entrevista, o secretário salientou a importância da vacinação contra a Covid. Os imunizantes - que não impedem a infecção, mas reduzem chance de casos graves -, foram essenciais, na opinião de Nésio, para impedir que os números causados pela Ômicron fossem ainda maiores. O secretárioafirmou que o Estado poderia ter indicadores de óbitos superiores aos registrados em janeiro e fevereiro.

"Os dados representam uma queda sustentada do número de casos, internações e de óbitos pela Covid no Espírito Santo. Temos essa tríade característica de uma nova fase de recuperação que se consolida na pandemia no nosso Estado" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

O secretário apontou que as avaliações consideram os dados computados por semana epidemiológica. Disse ainda que após o Estado viver o maior pico de casos na segunda quinzena de janeiro, já havia previsão de queda nos números no fim de fevereiro.

Além de casos e mortes, outros dados evidenciam o declínio da quarta onda da Covid no Estado, como a queda na ocupação de leitos, o menor número de pacientes internados com Covid e a menor positividade dos testes realizados, que é a porcentagem dos exames feitos que dão positivo.

A QUEDA EM NÚMEROS:

Ocupação de leitos:

06/02 - 87% de ocupação de leitos de UTI e enfermaria para pacientes com Covid



20/02 - 70% de ocupação de leitos de UTI e enfermaria para pacientes com Covid

Pacientes internados com Covid:

06/02 - 472 pacientes internados com Covid em leitos públicos



20/02 - 324 pacientes internados com Covid em leitos públicos

Mortes por Covid:

Comparação entre as duas últimas semanas - Queda de 33% em óbitos pela doença no Estado



Testes positivos:

Testes de antígeno - Positividade caiu de 42% para 29%



Testes RT-PCR - Positividade caiu de 46% para 23%



O subsecretário de Estado em Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que aproximadamente metade da população capixaba teve contato com ao menos um infectado, sintomático ou assintomático, nos dois primeiros meses do ano. O contato, porém, não repercutiu entre os óbitos.

"Se mantivéssemos a mesma letalidade que tínhamos antes da vacina, quando mais de 2% dos infectados morriam, nós teríamos milhares de óbitos só em janeiro e fevereiro. A vacina protegeu a população capixaba. O contato [de metade dos capixabas] com o vírus não repetiu um patamar de óbitos visto anteriormente em outras ondas" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado em Vigilância em Saúde

Nésio afirmou ainda que a Ômicron representou a maior curva de casos em toda a história da pandemia. Com o maior pico de casos na segunda quinzena de janeiro, a expectativa é que os números continuem diminuindo.

SUBVARIANTE DA ÔMICRON É PREOCUPAÇÃO, SEGUNDO SECRETÁRIO

O cenário positivo na comparação com semanas anteriores não isenta, no entanto, os capixabas de cuidados com o coronavírus. Para o secretário, a subvariante da Ômicron chama atenção e preocupa autoridades sanitárias.

"O surgimento de uma subvariante da Ômicron chama atenção e preocupa autoridades sanitárias. Ela pode apresentar novas características no que diz respeito à transmissibilidade e também infecção de vias aéreas inferiores, o que pode representar um impacto no número de internações e de óbitos", afirma.

Your browser does not support the video tag.

Um estudo feito por pesquisadores japoneses das universidades de Tòquio, Kumamoto, Hokkaido e Kyoto demonstrou que a subvariante BA.2 da Ômicron é mais agressiva que a cepa original.

A pesquisa também aponta que o subtipo parece infectar também as células dos pulmões, o que aumenta o risco de morte. O trabalho ainda não foi revisado por pares.

NÚMERO DE CIDADES EM RISCO MODERADO DEVE CAIR EM ATÉ 15 DIAS

A "queda sustentada" apresentada pelo secretário Nésio Fernandes nesta segunda deve mudar nas próximas semanas as cores do Mapa de Risco da Covid, ferramenta atualizada semanalmente para mostrar a situação da pandemia em cada cidade do Espírito Santo.

"Nós temos indicadores que são cruzados para o reconhecimento de risco. Por termos tido um número alto de óbitos nas últimas semanas, o impacto do indicador continua afetando a classificação dos municípios. Isso deve fazer com que a partir dos próximos 15 dias, teremos uma redução no risco moderado", apontou.