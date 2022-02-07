BA.2: subtipo da Ômicron é mais contagiosa e pode prolongar 4ª onda da pandemia

Your browser does not support the audio element. Subtipo da Ômicron é mais contagiosa e pode prolongar quarta onda da pandemia

Cientistas, agora, descobriram um subtipo da nova variante, ainda mais contagioso do que a cepa original, e que por isso acendeu o sinal de alerta na comunidade científica e nas autoridades de saúde.

Trata-se da linhagem BA.2 da Ômicron, que já foi identificada em 57 países e em alguns deles, como na Dinamarca, já é dominante. Ela inclusive já foi confirmada no Brasil , que registrou dois casos no Rio de Janeiro e outros dois em São Paulo.

A BA.2 só começou a ser investigada recentemente, desde que se tornou mais comum do que a BA.1 (variante original) na Dinamarca e provocou um aumento de casos no país. O temor geral é que ela prolongue o declínio de casos nos locais que já atingiram o pico, mantendo os números de casos em alta por mais tempo.

“O que sabemos até agora, principalmente com base no estudo dinamarquês, é que ela rapidamente se tornou predominante na Dinamarca e que ela é mais transmissível", afirma a epidemiologista Ethel Maciel.

A pesquisa, que analisou infecções pelo coronavírus em mais de 8.500 lares dinamarqueses entre dezembro e janeiro, foi divulgada na semana passada. De acordo com o resultado, pessoas contaminadas com o subtipo tem mais chances de transmitir a variante.

“Ela apresenta algumas mutações extras, além das mutações que já são encontradas na Ômicron, que fazem com que ela tenha mais afinidade com a célula Alfa, tornando ela 1,5 vezes mais contagiosa que a cepa original” afirma o imunologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Daniel Gomes.

Os pesquisadores acreditam que a circulação do subtipo ainda é baixa. “Ela ainda representa ainda um percentual muito pequeno no número de casos no mundo, entre 2% e 4%”, explica Ethel. No entanto, por ser mais transmissível, ela pode fazer com que a quarta onda da pandemia, causada pelo Ômicron , se estenda por mais tempo.

"Nós esperávamos que a curva (do número de casos) da Ômicron subisse rápido, de 30 a 45 dias, mas também descesse rápido. Com esse subtipo podemos ter uma permanência de casos mais prolongada até a descida dessa curva. Essa é a preocupação maior, permanecer nessa onda com muitos casos por mais tempo" Ethel Maciel - Epidemiologista

Apesar de mais contagiosa, ainda não se sabe se o subtipo seja mais agressivo.

“Ainda não se sabe se essa capacidade de infecção pode também estar associada a uma capacidade de causar uma doença mais grave, o que chamamos de virulência. Por enquanto não há indícios de que seja mais letal”, afirma Daniel.

Ethel explica que a pesquisa conduzida por especialistas do Statens Serum Institut (SSI), da Universidade de Copenhague, da Estatísticas da Dinamarca e da Universidade Técnica da Dinamarca, foi divulgada em pré-print, ou seja, ainda não foi revisada.

Ainda se sabe pouco sobre o BA.2. Mas a descoberta de um novo subtipo alerta também para o surgimento de novas variantes. “O BA.2 ainda é o Ômicron. Mas toda vez que há uma mutação isso pode contribuir para que haja novas variantes”, diz Ethel.