Covid-19: por quanto tempo alguém com Ômicron transmite o vírus?

De acordo com o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, a prática apropriada de isolamento para a redução de riscos considera o dia zero como o dia em que os sintomas aparecem, mesmo se já houver resultado positivo antes do início dos sintomas. O dia um é o primeiro dia completo após o início dos sintomas. Se a pessoa não apresentar sintomas, o dia um passa a ser o primeiro dia completo após o resultado positivo do teste.