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Ufes vai retomar aulas e atividades presenciais a partir de abril

Conselho Universitário aprovou o retorno a partir do próximo semestre letivo (2022/1) em reunião na tarde desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 17:17

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 fev 2022 às 17:17
Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de entrada no campus da Ufes em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai retomar as aulas presenciais a partir do próximo dia 18 de abril, quando se inicia o próximo semestre letivo (2022/1). A decisão, por unanimidade, foi tomada pelo Conselho Universitário em reunião extraordinária realizada na tarde desta sexta-feira (18).  Voltam a modalidade presencial também as atividades administrativas.
"O retorno presencial nos coloca um desafio de encontrar soluções melhoradas. Precisamos manter um espírito de colaboração e trabalho em conjunto para construir soluções possíveis para a saída desta crise vivida pela sociedade e em particular pela universidade", disse o reitor da Ufes, Paulo Vargas.
Foram seguidas as orientações do relator da Comissão de Legislação e Norma (CLN) do conselho, Luiz Antonio Favero Filho, no sentido de que a universidade avançasse para a Fase 4 do Plano de Contingenciamento da Ufes, para o semestre 2022/1.
Com isso, serão retomadas as atividades administrativas e acadêmicas na modalidade presencial de forma geral. No entanto, em situações específicas, podem ser adotados o regime semipresencial (híbrido) ou o remoto.

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No início da reunião, o reitor informou que das 52 universidades públicas brasileiras consultadas, 93% já estavam desenvolvendo atividades híbridas e 85% já estavam com planos de retorno para o ensino presencial. Elas foram distribuídas da seguinte forma:
  • 6 retornaram ao ensino presencial em janeiro
  • 10 voltam em fevereiro
  • 20 retomam as atividades em  março
  • 16 voltam ao ensino presencial em abril

ALUNOS APOIAM RETORNO PRESENCIAL

Uma pesquisa realizada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), apresentada durante a reunião ao Conselho Universitário, apontou que 71% dos alunos ouvidos concordam com o retorno às aulas na modalidade presencial.
O representante do DCE, Hilquias Moura Crispim, informou que a pesquisa ouviu 6.540 alunos, dos quais 29% responderam ser contrários ao fim do ensino remoto. Veja outros pontos da pesquisa:
  • Alunos vacinados contra a Covid-19
  • Vacinados: 99% 
  • Não vacinados: 1% 
  • Dentre os vacinados:
  • 2% tomou a primeira dose (alunos com idades entre 17 a 18 anos)
  • 64% tomou a segunda dose 
  • 34% já com terceira dose
  • 0,02% indo para a quarta dose (público imunossuprimido)
  • 98% já tomou a segunda ou terceira dose
  • Passaporte vacinal
  • 91% favorável a apresentação do documento
  • 9% não favorável a apresentação do documento
Hilquias informou que o DCE é favorável ao retorno presencial dos estudantes, mas ponderou que deve ser obrigatória a exigência do passaporte da vacina e a revisão de comportamento dos estudantes nos restaurantes, sem realização de aglomerações. “Não há condição de desrespeito ao comportamento básico da biossegurança”, destacou

COMITÊ DE EMERGÊNCIA DA UFES TINHA  RECOMENDADO RETORNO 

Na última sexta-feira (11), o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes), um órgão consultivo na Universidade, havia recomendado o retorno presencial das atividades.
No Boletim Informativo Covid/Ufes nº 25, divulgado pelo órgão, é explicado que os dados epidemiológicos presentes nos registros e indicadores do governo do Estado, no período de 23 de janeiro a 10 de fevereiro, “demonstram um quadro de queda de casos confirmados de contaminação pelo vírus Sars-Cov2 (coronavírus), com menor ocorrência de internações e óbitos por Covid-19 do que em outros momentos da pandemia”.

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Em decorrência disto foi recomendado que a administração da universidade mantenha o atual período letivo em sistema remoto, mas que dê início a retomada “segura e gradual da comunidade acadêmica ao presencial”. Foi a partir desta recomendação que a administração central da universidade decidiu convocar uma reunião do conselho, que se realizou nesta sexta-feira (18).
A Ufes está sem o pleno funcionamento das atividades presenciais desde agosto de 2020, quando o Conselho Universitário autorizou a adoção do ensino remoto emergencial na graduação e pós-graduação. A medida era necessária para viabilizar o retorno das atividades de ensino em decorrência da pandemia de Covid-19.
Em novembro de 2021 a universidade começou a adotar um sistema híbrido, autorizando as aulas para disciplinas práticas de alguns cursos. Assim como a retomada de algumas atividades presenciais.

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