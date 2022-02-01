Ufes e Ifes abrem 4,5 mil vagas pelo Sisu; veja lista com todos os cursos

A partir desta terça-feira, 15 de fevereiro, começam as inscrições para os estudantes interessados em concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo são 4.533 vagas disponíveis na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Já é possível ver as opções de cursos e quantidade de vagas para cada área (veja lista no final da matéria), basta acessar a plataforma.
Os estudantes são selecionados pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme o número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. O período de inscrições vai até o dia 18 de fevereiro e não há pagamento de taxa.
Para se candidatar a uma das vagas nas instituições federais, os estudantes podem se cadastrar no site sisu.mec.gov.br. O resultado será divulgado pela plataforma no dia 22 de fevereiro.
Na Ufes são 2.746 vagas ofertadas nos municípios de Vitória, São Mateus e Alegre. Veja a lista com os cursos e vagas nas duas instituições:
UFES
Vitória
- Administração - Matutino (48 vagas)
- Administração - Noturno (48 vagas)
- Arquitetura e Urbanismo (30 vagas)
- Arquivologia (40 vagas)
- Artes Plásticas (30 vagas)
- Artes Visuais (25 vagas)
- Biblioteconomia (40 vagas)
- Ciência da Computação (40 vagas)
- Ciências Biológicas (35 vagas)
- Ciências Contábeis (50 vagas)
- Ciências Contábeis (50 vagas)
- Ciências Econômicas (50 vagas)
- Ciências Sociais (20 vagas)
- Ciências Sociais (20 vagas)
- Comunicação Social - Jornalismo (26 vagas)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (26 vagas)
- Design (30 vagas)
- Direito (60 vagas)
- Educação Física - Licenciatura (40 vagas)
- Educação Física - Bacharelado (40 vagas)
- Enfermagem e Obstetrícia (30 vagas)
- Engenharia Civil (40 vagas)
- Engenharia da Computação (40 vagas)
- Engenharia de Produção (40 vagas)
- Engenharia Elétrica (40 vagas)
- Engenharia Mecânica (40 vagas)
- Estatística (40 vagas)
- Farmácia (25 vagas)
- Filosofia (26 vagas)
- Filosofia (26 vagas)
- Física (60 vagas)
- Física (40 vagas)
- Fisioterapia (25 vagas)
- Fonoaudiologia (25 vagas)
- Gemologia (45 vagas)
- Geografia (20 vagas)
- Geografia (20 vagas)
- Geografia (20 vagas)
- Geografia (20 vagas)
- História (40 vagas)
- Letras - Inglês (25 vagas)
- Letras - Português (50 vagas)
- Matemática - Licenciatura (25 vagas)
- Matemática - Bacharelado (25 vagas)
- Medicina (40 vagas)
- Nutrição (25 vagas)
- Oceanografia (30 vagas)
- Odontologia (30 vagas)
- Pedagogia (40 vagas)
- Psicologia (30 vagas)
- Química (40 vagas)
- Química (15 vagas)
- Serviço Social (45 vagas)
- Terapia Ocupacional (26 vagas)
- Agronomia (50 vagas)
- Ciências Biológicas (50 vagas)
- Enfermagem (50 vagas)
- Engenharia da Computação (50 vagas)
- Engenharia de Petróleo (50 vagas)
- Engenharia de Produção (50 vagas)
- Engenharia Química (50 vagas)
- Farmácia (50 vagas)
- Matemática Industrial (50 vagas)
- Pedagogia (50 vagas)
- Agronomia (30 vagas)
- Ciências Biológicas (40 vagas)
- Engenharia de Alimentos (40 vagas)
- Engenharia Florestal (40 vagas)
- Engenharia Química (40 vagas)
- Geologia (40 vagas)
- Matemática (70 vagas)
- Medicina Veterinária (40 vagas)
- Nutrição (40 vagas)
- Zootecnia (40 vagas)
IFES
Já o Ifes abre 1.787 oportunidades. As vagas estão nos municípios de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Alegre
- Ciências Biológicas (40 vagas)
- Tecnologia em Cafeicultura (40 vagas)
- Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas)
- Química Industrial (40 vagas)
- Engenharia Mecânica (40 vagas)
- Química (40 vagas)
- Noturno Administração (40 vagas)
- Engenharia Mecânica (32 vagas)
- Sistemas de Informação (40 vagas)
- Matemática (40 vagas)
- Engenharia de Produção (40 vagas)
- Física (40 vagas)
Colatina
- Administração (40 vagas)
- Arquitetura e Urbanismo (32 vagas)
- Sistemas de Informação (32 vagas)
- Noturno Administração (42 vagas)
- Engenharia Elétrica (36 vagas)
- Ciências da Natureza (36 vagas)
- Engenharia Ambiental (40 vagas)
- Agronomia (40 vagas)
- Zootecnia (40 vagas)
- Ciências Agrícolas (40 vagas)
- Pedagogia (40 vagas)
- Engenharia de Controle e Automação (36 vagas)
- Noturno Administração (36 vagas)
- Engenharia Civil (40 vagas)
- Geologia (30 vagas)
- Geografia (40 vagas)
- Engenharia de Pesca (40 vagas)
- Agronomia (40 vagas)
- Geografia (40 vagas)
- Tecnologia em Sistemas (25 vagas)
- Engenharia Mecânica (40 vagas)
- Sistemas de Informação (40 vagas)
- Engenharia de Controle e Automação (36 vagas)
- Tecnologia em Logística (40 vagas)
- Ciência e Tecnologia de Alimentos (40 vagas)
- Noturno Administração (40 vagas)
- Letras - Português (40 vagas)
- Biomedicina (40 vagas)
- Química Industrial (40 vagas)
- Química (40 vagas)
- Pedagogia (40 vagas)
- Engenharia Civil (40 vagas)
- Engenharia Elétrica (32 vagas)
- Engenharia Mecânica (40 vagas)
- Engenharia Metalúrgica (32 vagas
- Engenharia Sanitária e Ambiental (40 vagas)
- Letras - Português (40 vagas)
- Matemática (40 vagas)